Генеральное консульство Мьянмы открыли в Петербурге

Губернатор Александр Беглов, премьер-министр Мьянмы Мин Аунг Хлаинг и союзный министр иностранных дел Тан Свей приняли участие в торжественной церемонии открытия Генконсульства Мьянмы в Петербурге, сообщает пресс-служба Смольного.

По словам господина Беглова, консульство символизирует новый этап взаимоотношений с Мьянмой, сотрудничество города и азиатской страны выходит на новый уровень профессиональной дипломатии.

«Наши связи крепнут. Мы вместе развиваем экономику, медицину, образование. Сохраняем и приумножаем традиции дружбы. Консульство – прямое тому подтверждение»,— добавил градоначальник.

Союзный министр иностранных дел Тан Свей подчеркнул, что в этом году отмечается 77-летие установления дипломатических отношений между Мьянмой и Россией.

С 2022 года между странами быстрыми темпами развивается сотрудничество в области обороны, инвестиций, промышленности, науки, образования и транспорта.

«Убежден, что открытие консульства в Петербурге – современном, развитом экономическом и политическом центре России, богатом своим историческим наследием, – будет способствовать развитию двусторонних отношений»,— заключил Свей.

Ранее «Ъ» сообщал, что Мин Аунг Хлаинг назвал Минобороны РФ самым важным ведомством во всем мире. По словам политика, под руководством Андрея Белоусова министерство достигает высоких результатов.

Андрей Маркелов