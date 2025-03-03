Смольный согласовал изменения в проект планировки территории второго этапа ШМСД

Власти Санкт-Петербурга на рабочем совещании губернатора с членами городского правительства одобрили изменения в проект планировки территории второго этапа Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщили 3 марта в пресс-службе Смольного, протяженность участка составит около 7 километров. На нем будут построены три развязки и разводной мост. При этом губернатор Александр Беглов назвал второй этап строительства ШМСД наиболее сложным участком всего проекта.

В частности, для реализации второго этапа ШМСД — от Витебского до Союзного проспекта с мостом через Неву — требовалось внести в градостроительную документацию изменения, увязанные с проектными решениями, уточнили в городской администрации.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что КГИОП согласовал проект строительства автомобильного моста через Неву, который планируется возвести в рамках создания Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Согласование было выдано инвестору АО «Западный скоростной диаметр».

Андрей Цедрик