Нелегальным мигрантам настроили сеть

За первый месяц действия реестра контролируемых лиц МВД добавило туда 685 тыс. иностранцев, заявили в руководстве ведомства. Попавшие в список иностранцы ограничиваются в правах — например, не могут регистрировать юрлица и имущество. В МВД напомнили, что фигурантам этого реестра надлежит до 30 апреля легализовать свое пребывание в РФ или покинуть страну. Опрошенные “Ъ” эксперты указывают, что иностранцы часто не могут оперативно узнать причину своего попадания в реестр и МВД следует решить эту проблему.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иностранным гражданам приходится самостоятельно узнавать, за что их внесли в реестр контролируемых лиц

Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ Иностранным гражданам приходится самостоятельно узнавать, за что их внесли в реестр контролируемых лиц

Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил ВГТРК, что в реестр контролируемых лиц включено около 685 тыс. иностранных граждан, не имеющих законных оснований для нахождения в стране. По словам министра, эти люди должны легализовать свое пребывание в стране до 30 апреля 2025 года (согласно указу президента Владимира Путина). «Они должны явиться в органы внутренних дел, предоставить необходимые документы, и только тогда будут исключены из реестра»,— сказал господин Колокольцев

Напомним, реестр контролируемых лиц начал работать в России с 5 февраля 2025 года. Туда вносят данные об иностранцах, которые незаконно находятся на территории РФ. Попадание в реестр влечет за собой «ограничения отдельных прав и свобод», поясняли ранее в МВД.

Так, закон запрещает чиновникам РФ регистрировать на этих людей юрлица и ИП; на территории России таким иностранцам нельзя заключать брак, приобретать и регистрировать имущество, открывать банковские счета и менять водительские права.

Для юридических лиц, которые трудоустраивают таких мигрантов или оказывают им запрещенные услуги, закон предусматривает штрафы до 500 тыс. руб.

МВД поясняло, что иностранцев будут вносить в перечень в связи с истечением срока временного пребывания в РФ либо после окончания действия разрешения на временное проживание (в том числе в целях получения образования), вида на жительство, патента и разрешения на работу. Внесенный в перечень иностранец считается уведомленным об этом с момента попадания в реестр.

Адвокат Анна Минушкина говорит, что в ее коллегию обращались внесенные в реестр иностранцы с заблокированными счетами, у которых «были в порядке документы». Но им не сообщают конкретную причину внесения в список, а обращение в МВД и ожидание ответа ведомства могут занять месяц, в течение которого «человек не знает, что ему делать». «С точки зрения МВД, возможно, система работает хорошо. Но решить что-то с точки довольно трудно как минимум из инфраструктурных соображений,— говорит эксперт по работе с трудовыми мигрантами петербургского благотворительного ПСП-фонда Андрей Якимов.—

В Петербурге, например, всего 18 территориальных отделений по вопросу миграции. При этом в городе несколько сотен тысяч иностранных граждан. При такой нагрузке инспекторы просто не в состоянии рассмотреть все жалобы».

С похожими вопросами к адвокатам обращались юрлица, у которых в реестр попадали иностранные сотрудники, утверждает госпожа Минушкина. Также были ситуации, когда блокировались счета компаний, чьи учредители попали в реестр. Она уточняет, что адвокатам удавалось добиться исключения из реестра граждан, попавших в список по ошибке,— после предоставления в МВД необходимых документов оттуда исключали. Тем не менее госпожа Минушкина советует продумать механизм, при котором иностранцы смогут оперативно узнать причину попадания в реестр контролируемых лиц.

В сентябре 2024 года замглавы МВД Александр Горовой рассказывал “Ъ”, что в России находятся почти 6,2 млн иностранных граждан, а в первую тройку стран (по числу пребывающих здесь граждан) входят Узбекистан, Таджикистан и Киргизия. Число нелегальных мигрантов в стране в МВД тогда же оценивали в 630 тыс. человек.

Александр Воронов, Эмилия Габдуллина