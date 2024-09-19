«Мы реально не знаем, кто к нам едет»

Вопросы контроля миграции в последнее время все активнее обсуждаются законодателями и представителями гражданского общества. Впервые за последние годы на эту тему решил высказаться высокопоставленный представитель силовой структуры. Курирующий в МВД миграционную политику первый заместитель министра генерал-полковник полиции Александр Горовой рассказал “Ъ”, как полицейское ведомство смотрит на проблемы в этой области и в чем видит возможные пути их решения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Горовой

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Александр Горовой

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

— Как вы оцениваете текущую ситуацию с мигрантами?

— Естественно, МВД России как ведомство, отвечающее за внутреннюю безопасность в государстве, не может оставаться в стороне от проблем, волнующих наших сограждан. Мы внимательно следим за публикациями, выступлениями коллег из взаимодействующих структур и надзорных органов, настроениями в социуме, чтобы адекватно реагировать на запросы общества в этой действительно чувствительной сфере. Но вначале давайте определимся с терминологией. Я не буду оперировать понятием «мигрант»: его нет в нашем законодательстве и его сложно однозначно истолковать. Будет ли, например, являться этнический узбек, который родился и вырос в России, мигрантом? Либо русский, который родился и вырос Узбекистане, но переехал в Россию? С точки зрения официальной статистики он мигрант. Но это вопрос дискуссионный. Давайте использовать юридический термин «иностранные граждане» — он более точен по смыслу.

— Сколько иностранных граждан сейчас в России и из каких они стран?

— В настоящее время в нашей стране находятся 6 млн 174 тыс. человек с иностранным гражданством. В первую десятку государств по численности их граждан, находящихся в России, входят Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Белоруссия, Украина, Армения, Азербайджан, Казахстан, Китай и Туркменистан. Я называю в порядке убывания, а суммарно на них приходится 5,5 млн человек.

— Приводятся различные оценки численности иностранцев в России, от 3 млн до 16 млн. На чем основана ваша оценка? Или она включает только тех иностранцев, которые находятся в России легально?

— Число находящихся в стране иностранцев рассчитано на основе данных, которые ежедневно поступают в МВД России из Пограничной службы ФСБ России. Мы круглосуточно аккумулируем, обрабатываем и используем в практической деятельности сведения о выездах и въездах иностранных граждан в целях контроля соблюдения ими сроков пребывания. В это число входят все категории иностранцев, независимо от цели и длительности проживания в нашей стране, в том числе те, кто находится здесь нелегально. Если говорить о нелегалах, в основном к ним относятся граждане Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении и Азербайджана. Их в общей сложности около 739 тыс. человек, или порядка 9%. На протяжении последних четырех-пяти лет эта цифра составляла более 30% — именно столько находилось в нашей стране нелегалов до 2022 года. Это снижение является неплохим, по моему мнению, результатом нашей совместной серьезной работы с органами власти всех уровней.

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— Иностранцев в РФ становится больше или меньше?

— Согласно отчету Международной организации по миграции за 2022 год, Российская Федерация в мировом рейтинге по численности проживающих иностранцев занимает четвертое место после США, ФРГ и Саудовской Аравии. С начала этого года в Россию въехали почти 7,5 млн, а выехали 6 млн 800 тыс. иностранных граждан. Некоторые из них приезжают и уезжают по нескольку раз в году, поэтому число въездов и выездов иностранцев составляет свыше 15,5 млн в каждом направлении. Мы оцениваем такую активность международной миграции как допандемийную. То есть она вышла на уровень 2019 года, до ограничений на трансграничные поездки и дальнейших внешнеполитических событий в виде незаконных санкций со стороны Запада, заблокировавших прямые пассажироперевозки между Россией и недружественными государствами.

— Представители МВД не раз в последние годы приводили данные о преступности иностранцев, и они всегда вызывали полемику. Связаны ли, по-вашему, масштабы миграции с уровнем преступности?

— Можно ли вообще для преступности выбрать некий приемлемый уровень? Я считаю — нет. Каждое преступление — это общественно опасное деяние, которое представляет угрозу. Наша задача — свести угрозу к минимуму, насколько это возможно. МВД России регулярно проводит исследование общественного мнения для оценки уровня защищенности граждан от преступных посягательств. В 2023 году этот показатель составил 59% (59% участников опроса ответили утвердительно на вопрос, чувствуют ли они себя защищенными.— «Ъ»). Это самая высокая оценка за последние пять лет. Мы всегда будем стремиться к тому, чтобы жители и гости нашей страны чувствовали себя в безопасности, и к нарушителям закона, в том числе иностранным гражданам, будем относиться жестко. Но мы стремимся, чтобы наша работа не носила характер облав, а имела системный характер.

Что касается непосредственно преступности среди иностранцев: в этом году за прошедшие восемь месяцев 20 296 иностранных граждан совершили 26 422 преступления (из 625 767 — в обоих случаях речь идет о раскрытых преступлениях.— «Ъ»). Чтобы объективно оценивать характер противоправной активности иностранных граждан, недостаточно просто сравнить показатели текущего и аналогичного периода прошлого года. Хотя в целом массив совершенных ими преступлений снизился на 5% (к аналогичному периоду 2023 года.— «Ъ»), в том числе тяжких и особо тяжких категорий.

— Можно ли говорить о стабильном снижении «миграционной» преступности?

— Тенденция к снижению основных показателей преступности иностранных граждан сохранялась с момента упразднения ФМС России в 2016 году — до минимальных значений в 2020 году на фоне коронавирусных ограничений. После восстановления миграционных потоков, в период 2021–2022 годов наблюдался некоторый рост статистики в этой сфере, а с прошлого года отрицательная динамика возобновилась и продолжается в текущем году.

— Однако СМИ писали о трехкратном росте числа правонарушений, совершенных нелегалами. Публиковали и данные о росте на 69% числа преступлений, совершенных легальными трудовыми мигрантами.

— Два года назад для более точного профилирования типов преступников, прогнозирования рисков по разным категориям и видам преступлений показатели статистического учета по уголовным делам, характеризующие миграционный статус иностранцев, были дополнены и конкретизированы. В октябре 2023 года на коллегии МВД перед руководителями территориальных органов поставлены задачи по ужесточению контроля за обязательностью заполнения этих позиций в статистических карточках на каждое выявленное преступление, совершенное иностранным гражданином. Нам надо понимать, на какие категории лиц следует делать акцент в плане профилактики, с кем активнее работать по предупреждению правонарушений. Например, иностранный работник, турист, постоянно проживающий гражданин другого государства или находящийся в стране нелегал. Ранее следователи и дознаватели практически всех силовых ведомств не обращали на это внимания, и указанная информация попросту не учитывалась в базах данных. Поэтому этот статистический всплеск не связан с реальным ростом преступности среди этих категорий иностранных граждан. Специалисты меня поймут.

Помимо изменения самой методологии обновился и порядок взаимодействия подразделений по вопросам миграции, следствия, дознания и прокуратуры. Хотя в отдельных случаях наши сотрудники грешат так называемыми многоэпизодными уголовными делами, вместо того чтобы сразу пресечь противоправную деятельность иностранцев. В частности, такая ситуация прослеживается по наркопреступлениям.

— В обществе силен страх, связанный с экстремистской преступностью,— особенно после трагедии в «Крокусе».

— Нам предъявляют претензии, говоря о росте на 24% преступлений экстремистской направленности, совершенных иностранцами и лицами без гражданства. В абсолютных показателях — с 59 до 73 фактов. Меня удовлетворяют эти цифры. С учетом безвизового въезда на территорию нашей страны из государств Центральной Азии мы реально не знаем, кто к нам едет. И я благодарен оперативным сотрудникам ФСБ и МВД России, которые на ранней стадии выявляют преступления экстремистского толка, не допуская более тяжких проявлений, таких как терроризм. С начала года, по данным Национального антитеррористического комитета, предотвращено 196 преступлений террористического характера, из них 142 теракта.

— Помимо криминала существуют и административные правонарушения. Какова статистика по ним?

— За первое полугодие текущего года полицией задокументировано около 1,7 млн административных правонарушений иностранных граждан и лиц без гражданства, что на 44,6% больше прошлогоднего показателя. Нами активизирована работа по ограничению въезда в страну иностранных граждан, не соблюдающих требования российского законодательства. В отношении этой категории лиц полицией принято 161 тыс. решений о неразрешении въезда в Россию, что на 55 тыс. больше, чем за восемь месяцев 2023 года.

— Планируется ли внедрять современные технические решения для контроля за миграцией?

— Мы как правоохранительное ведомство в первую очередь стоим на защите интересов наших сограждан и наращиваем усилия по контролю за пребыванием иностранцев в России, внедряя и применяя в своей служебной деятельности новейшие средства биометрической идентификации личности, спецтехники, информационные системы. Это уже приносит результат. Например, с применением систем видеонаблюдения в этом году удалось раскрыть 1849 преступлений, совершенных иностранными гражданами. Более эффективно удается выявлять иностранных граждан, которые грубо нарушают наше законодательство, уклоняются от обязательной дактилоскопической регистрации и добровольного выезда после окончания максимального разрешенного срока пребывания в стране, не платят налоги, не учат русский язык. В первом полугодии 2024 года принято почти 100 тыс. решений об удалении иностранных граждан с территории Российской Федерации, это на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С 1 декабря в аэропортах Московского авиаузла и на автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области в порядке эксперимента будет запущена процедура фото- и дактилоскопической идентификации иностранцев непосредственно при въезде в нашу страну, за исключением некоторых их категорий. Мы благодарны правительству Москвы и ФСБ России за инициативу в этом вопросе.

— Почему контроль введен только в московских аэропортах, а за их пределами — только на одном переходе под Оренбургом?

— Это пока эксперимент. Москва — традиционный центр притяжения иностранных граждан, крупный транспортный узел. После апробации алгоритма правительство вместе с коллегами из ФСБ будут рассматривать вопрос его масштабирования на все пограничные переходы. Кроме того, требуется время, чтобы наладить информационное взаимодействие между различными ведомствами. Дактилоскопическая регистрация и фотографирование на границе снизят риски проникновения лиц, представляющих опасность. Совместно с Пограничной службой мы практически ежедневно пресекаем попытки проникновения иностранцев в Российскую Федерацию под измененными установочными данными. После внедрения новой системы контроля это будет фактически невозможно. За прошлый год и истекший период 2024 года выявлено порядка 5 тыс. таких лиц.

— Миграционный контроль ведь не сводится к проверке данных при пересечении границы?

— 8 августа президентом подписаны два федеральных закона, которые вступают в силу 5 февраля 2025 года. Они направлены на наделение должностных лиц органов внутренних дел полномочиями по принятию решения об административном выдворении за пределы Российской Федерации иностранных граждан. Сейчас такое решение может принять только суд. Вводится новый миграционный режим высылки незаконно находящихся в РФ иностранных граждан. Создается реестр контролируемых лиц, то есть иностранных граждан, незаконно находящихся на территории нашей страны. После внесения в реестр эти граждане не смогут управлять транспортными средствами, пользоваться банковскими услугами, регистрировать собственность, заключать и расторгать браки, оформлять детей в детские сады и школы. Для реализации этих законов мы сегодня работаем над четырьмя проектами постановления правительства и четырьмя проектами приказов МВД. Основной задачей ставим межведомственное электронное взаимодействие с организациями, предоставляющими вышеназванные услуги. Очень надеемся на помощь со стороны Минцифры России и компетенцию наших технических служб.

Мы работаем и над другими законодательными инициативами с коллегами из заинтересованных ведомств, сенаторами и депутатами Федерального собрания. К сожалению, некоторые согласительные процедуры в силу ведомственных интересов иногда принимают затяжной характер. Сейчас на федеральном уровне действуют три комиссии по миграционной политике. С нашей точки зрения возможно было бы оставить одну из них с расширенными полномочиями и наделением ее председателя правом снимать разногласия между ведомствами непосредственно в ходе заседаний.

— Можно ли организовать проверку желающих приехать в Россию в их родной стране?

— МВД однозначно выступает за вынос подготовительных процедур к въезду иностранных граждан в РФ на территорию «стран исхода». Но такой способ зависит от готовности наших иностранных партнеров и заинтересованности работодателей. Формально он существует, но не работает. Два года назад для апробирования этого механизма в Узбекистане был запущен пилотный проект оргнабора с выездом в Ташкент коллег из Минобрнауки — для оценки знания русского языка, ФМБА — для медицинских обследований и наших профильных подразделений — для фотографирования, дактилоскопирования и проверки по базам данных, кому закрыт въезд в Российскую Федерацию. В общей сложности за полтора года к нам пришли около 10 тыс. узбекистанцев, а трудовые договора заключили всего порядка 4 тыс. За это время, пользуясь безвизовым въездом, в Россию прибыли более 900 тыс. граждан Узбекистана.

Тем не менее мы считаем такой механизм трудоустройства наиболее эффективным, так как иностранный работник будет заранее знать, куда он поедет, где будет работать, кто его встретит и разместит. У него будут оформлены все необходимые документы и гарантирована оплата труда, снизятся теневая составляющая бизнеса и иные риски, связанные с безопасностью. Это значительно упорядочит вопросы трудовой деятельности иностранных граждан.

— МВД — за отмену «безвиза» с постсоветскими странами?

— С полицейской точки зрения отмена безвизового въезда — наиболее оптимальный вариант для обеспечения внутренней безопасности страны. Но я реально оцениваю ситуацию в это непростое для нашей страны время как с экономической и демографической сторон, так и с точки зрения дружеских отношений с государствами, с которыми мы имеем безвизовый въезд. Не хочу уподобляться квазиполитикам и иным деятелям, которые в угоду электоральным интересам именно сейчас поднимают идею отмены «безвиза». Наверняка буду подвергнут критике, но исхожу исключительно из государственных интересов. В настоящее время в России исторически самый низкий показатель безработицы и практически все отрасли экономики испытывают дефицит трудовых ресурсов.

— Вы взаимодействуете с органами власти безвизовых «стран исхода»?

— Мы направляем списки нелегально находящихся в Российской Федерации иностранцев правительствам «стран исхода», чтобы они у себя через СМИ, родственные связи провели разъяснительные мероприятия и к нам пришли эти граждане для урегулирования своего правового статуса.

— Известны многочисленные случаи злоупотреблений при «легализации» мигрантов в России. Как вы можете прокомментировать сложившуюся ситуацию?

— МВД ведет работу по сокращению рынка незаконных услуг внутри страны. Я имею в виду выдачу фиктивных документов — медицинских справок, сертификатов по русскому языку, постановку на миграционный учет, подделку других документов. За последние два года совместно с ФСБ России вскрыты незаконные преступные схемы, расследуются сотни уголовных дел. Удалось навести порядок в контроле за проведением экзамена на знание русского языка и убрать всех недобросовестных посредников. Теперь эти функции выполняют только государственные вузы.

С 25 марта во все функционировавшие тогда 622 помещения по приему экзаменов были направлены сотрудники полиции, которые следили за процедурой и сличали персональные данные экзаменуемых на предмет возможной подмены. После этого закрылись две трети экзаменационных площадок. Я понимал, что эти меры нелегитимны, но иного пути мы не нашли, так как с сертификатами о знании русского языка для получения вида на жительство, гражданства, оформления патента к нам приходило много людей, которые с сотрудниками органов внутренних дел не могли элементарно общаться. С момента принятия этих мер до 25% экзаменующихся не смогли выполнить тест. Но, как вы понимаете, они не брали обратные билеты домой и уходили в серую зону, работая без патентов, не вставая на миграционный учет и т. п. И именно реестр незаконно находящихся иностранных граждан и возможность вынесения постановлений о высылке непосредственно руководителями полиции позволят нам совсем скоро навести здесь порядок.

Решение об осуществлении сотрудниками органов внутренних дел контроля за приемом экзаменов было принято 20 марта. А 22 марта случилось большое несчастье, когда в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 145 человек. Я помню вал последовавших критических замечаний, что мы стали ужесточать эти меры только после этой трагедии.

— Хватает ли у МВД сил и средств для работы с иностранцами в условиях некомплекта персонала, о котором постоянно говорят представители ведомства?

— С 23 июня 2024 года действует норма закона в части расширения полномочий организаций, привлекаемых к оказанию содействия МВД России в предоставлении государственных услуг и осуществлении функций в сфере миграции,— ФГУП ПВС («Паспортно-визовый сервис».— «Ъ») МВД России и ГУП правительства Москвы «Многофункциональный миграционный центр». Это не стремление заработать деньги, как некоторые думают, а именно своеобразный способ компенсации сокращенного на 30% личного состава ФМС России при передаче этой структуры в состав МВД России в 2016 году. Мы и дальше будем развивать функционал и географию ФГУП ПВС, тем более что часть полномочий чисто с юридической точки зрения не могут быть переданы сторонним организациям. Привлечение к работе федерального государственного предприятия позволило сделать административные процедуры в сфере миграции более удобными для граждан и прозрачными для осуществления контроля за их прохождением. А высвобождающиеся ресурсы наших подразделений, в том числе кадровые, будем перенаправлять на миграционный контроль, повышая его эффективность.

— Как вы оцениваете эффективность работы миграционных подразделений?

— Кто бы что ни говорил, сотрудники миграционных подразделений решают ответственные задачи в сложнейших условиях. И спасибо им за это. В органах внутренних дел уже нормой стали высокий некомплект и низкая социальная защищенность сотрудников полиции. Тренд на увеличение некомплекта присутствует и в подразделениях по вопросам миграции. Сейчас он составляет около 12%. Однако все всё понимают. Как и другие сотрудники органов внутренних дел, они выполняют свои обязанности самоотверженно.

— Насколько существенна часть ресурсов, перенаправленная на новые территории?

— Помимо задач по контролю за пребыванием иностранных граждан выполнена поставленная президентом страны задача по документированию жителей новых субъектов российскими паспортами. Особо отличившиеся сотрудники отмечены государственными и ведомственными наградами, показав лучшие примеры мужественного и профессионального выполнения служебного долга в условиях риска для жизни, в непосредственной близости к зоне боевых действий. По мере освобождения населенных пунктов к этой работе уже присоединились сотрудники вновь созданных подразделений по вопросам миграции новых регионов. Сегодня многие сотрудники стоят на защите прав и законных интересов граждан Российской Федерации в Белгородской, Брянской и Курской областях, на территориях которых проводится контртеррористическая операция. Они, в частности, обеспечивают сохранность и неприкосновенность персональных данных российских граждан, восстановление утраченных документов, достойно отработали на выборах президента и в единый день голосования.

— В криминальных схемах, связанных с нелегальной миграцией, часто оказываются замешаны сотрудники органов внутренних дел. Как МВД решает эту проблему?

— За восемь месяцев текущего года уголовному преследованию подвергнуто вдвое больше сотрудников подразделений по вопросам миграции, в том числе по подозрению в совершении должностных преступлений — на 111% больше, чем за аналогичный период 2023-го. Это нас крайне тревожит. В условиях неконкурентного денежного содержания, высокой текучести кадров и, как следствие, возрастающего некомплекта нам пока не удается стабилизировать ситуацию, особенно в части преступлений коррупционной направленности. Но я хотел бы отметить: несмотря на то, что мы не являемся стороной уголовного процесса в каждом конкретном случае и не вмешиваемся в ход расследования, зачастую при проведении служебных проверок после возбуждения уголовных дел в отношении наших сотрудников мы не находим причинно-следственной связи между, например, совершением иностранным гражданином преступления и действиями или бездействием должностных лиц полиции. В таких ситуациях мы надеемся на профессионализм следователей, органы прокуратуры и в конечном итоге на объективность суда. Со своей стороны, мы будем защищать подчиненных вплоть до Верховного суда. В любом случае сотрудник не будет уволен до вступления приговора к законную силу. Много уголовных дел стало возбуждаться в отношении участковых уполномоченных за якобы бесконтрольность фактического проживания иностранных граждан, совершивших преступления. Мы разбираемся по каждому такому факту, была ли у сотрудников возможность это проконтролировать. К сожалению, некомплект участковых вырос уже до 25,1%. Каждый из них обслуживает по нескольку административных участков. Ими раскрывается до четверти всех преступлений. В среднем одним участковым уполномоченным в течение года рассматривается 453 заявления и обращения граждан, выносится 110 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, осуществляется контроль за 118 лицами, состоящими на профилактических учетах. И, пользуясь случаем, хочу выразить слова благодарности за работу каждому из них — от Херсонской области до Чукотки.

— Не станет ли миграционная политика эффективней, если будет создано отдельное ведомство, отвечающее за нее?

— Вопросы определения структуры федеральных органов исполнительной власти отнесены к компетенции президента, и МВД выполнит любое решение верховного главнокомандующего. Хочу еще раз подчеркнуть, что количество преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, с 2015 года сократилось почти на 20%. Территориальными органами МВД России усилен контроль за работодателями, привлекающими к трудовой деятельности иностранных граждан. В этом году в 2,7 раза, до 6 тыс., возросло количество внеплановых проверок, проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, по итогам которых выявлено почти 22 тыс. нарушений, связанных с незаконным привлечением к работе иностранцев.

— Есть мнение, что ужесточение миграционной политики может негативно сказаться на рынке труда.

— В очередной раз хотел бы обратить внимание коллег из Минтруда России и РСПП на то, что в стране около 10 млн человек работают без заключения трудовых соглашений. При этом иностранцы в этой категории составляют чуть более 10%. Эти люди не платят НДФЛ в бюджеты регионов и не производят отчисления в Социальный фонд России, что расхолаживает обе стороны указанных взаимоотношений, позволяя думать, что так можно.

Мы заинтересованы в получении от наших коллег из Минтруда и Минэкономразвития России хотя бы приблизительных цифр о потребностях в иностранных работниках с анализом по регионам страны и отраслям экономики. Думаю, в ближайшей перспективе перечисленные мной сегодня меры позволят создать миграционную ситуацию, более полно отвечающую интересам внутренней безопасности Российской Федерации.

— Часто складывается впечатление, что ужесточения миграционных правил создают проблемы в первую очередь для тех, кого закон определяет как «соотечественников».

— Работа по совершенствованию законодательства в части упрощения процедуры переселения для наших соотечественников и тех граждан, для кого русский язык является родным, не останавливалась. Мы придерживаемся концепции миграционной политики и плана работы по ее реализации. С 2006 года в рамках реализации госпрограммы в Россию переселились почти 1 млн 200 тыс. соотечественников и членов их семей. С 1 января 2024 года введен институт репатриации лиц, желающих вернуться в Российскую Федерацию. Репатрианты вправе избрать для переселения любой регион РФ, в том числе не участвующей в реализации госпрограммы. Подача заявлений о репатриации осуществляется в представительствах МВД за рубежом, дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации. Свыше тысячи человек уже воспользовались этой возможностью. Особенно активно данной программой пользуются граждане, проживающие в Латвии, Германии, Литве и Эстонии. В конце октября при участии президента пройдет VIII Всемирный конгресс соотечественников, проживающих за рубежом. На нем мы подведем итоги проведенной работы и еще раз разъясним алгоритм действий для желающих присоединиться к госпрограмме.

Горовой Александр Владимирович Личное дело Родился 31 июля 1960 года в селе Толстихино Красноярского края. В 1982 году окончил Политехнический институт Сибирского федерального университета по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство», в 1994 году — Академию МВД. Карьеру в органах внутренних дел начал в 1982 году в отделении милиции города Артемовска Красноярского края. С 1982 по 1986 год — госавтоинспектор, в 1986–1990 годах — начальник отделения ГАИ Курагинского ОВД. С 1990 по 1991 год — замначальника Курагинского районного ОВД. В 1994–1996 годах — замначальника ОВД Свердловского района Красноярского края — начальник милиции общественной безопасности. С 1996 по 1997 год — начальник отдела ГАИ УВД Красноярска. В 1997–2002 годах был начальником УВД Красноярска. С 2002 по 2005 год — замначальника ГУВД Красноярского края — начальник милиции общественной безопасности. В 2005–2010 годах — начальник ГУВД Красноярского края. С 2010 по 2011 год — начальник ГУВД по Ставропольскому краю. 11 июня 2011 года назначен первым заместителем министра внутренних дел РФ. Курирует подразделения, отвечающие за охрану общественного порядка, безопасность дорожного движения, функционирование органов внутренних дел в особых условиях, Главное управление по вопросам миграции. Генерал-полковник полиции. Награжден орденами Александра Невского, «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, орденом Почета, другими государственными и ведомственными наградами. Женат, есть дочь.

Интервью подготовил Иван Тяжлов