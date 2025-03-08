Блогер Митрошина полностью признала вину по делу об отмывании денег

Блогеру Александре Митрошиной предъявлено обвинение по делу об отмывании денег в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК). Она полностью признала вину, сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @alexandramitroshina Фото: @alexandramitroshina

«В понедельник следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения»,— сообщила пресс-служба СКР.

По версии следствия, блогер не уплатила налоги на сумму свыше 127 млн руб. Часть этих средств она легализовала, купив недвижимость в Москве. Ее задержали вчера, 7 марта. Ей грозит до семи лет лишения свободы.

В марте 2023 года в отношении Александры Митрошиной было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК) на 120 млн руб. В мае того же года она погасила долг, ее счета были разблокированы.

Подробнее о деле — в публикации «Ъ» «Матерь бложья не отмылась».