Матерь бложья не отмылась

В аэропорту города Сочи оперативники ГУЭБиПК МВД задержали прилетевшую из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) блогера Александру Митрошину. Пока ее подозревают в отмывании как минимум 60 млн руб. Следствие планирует избрать ей меру пресечения в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Блогер Александра Митрошина

Фото: @alexandramitroshina Блогер Александра Митрошина

Фото: @alexandramitroshina

По данным «Ъ», 30-летняя Александра Митрошина прилетела из Дубая в Сочи, собираясь немного разнообразить свой отдых. Блогер даже не предполагала, что у трапа ее будут встречать сотрудники полиции. Александра Митрошина была уверена, что все свои проблемы с налоговой и следователями она решила еще в мае 2023 года, когда она, находясь в ОАЭ, погасила недоимку в размере 127 млн руб. Однако о том, что прекращение уголовного дела по налогам не означает освобождения от ответственности за легализацию (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), блогер, видимо, не знала.

Уголовное дело по этой статье следственное управление Следственного комитета России по Южному округу Москвы возбудило сразу же, как только получило информацию от оперативников о том, что Александра Митрошина прилетает в Россию.

В ближайшее время ее должны этапировать в Москву, где следствие будет ходатайствовать об избрании задержанной меры пресечения. Какой именно, будет зависеть от результатов допроса.

Как уже сообщал «Ъ», в марте 2023 года в отношении Александры Митрошиной, рассказывавшей за деньги подписчикам, как можно стать успешным блогером и зарабатывать на этом, по результатам совместной проверки ГУЭБиПК МВД и Федеральной налоговой службы было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов).

По версии следствия, как индивидуальный предприниматель с октября 2020 по май 2022 года Александра Митрошина не заплатила налоги на сумму более 120 млн руб., используя упрощенную схему налогообложения. Фактически же ее доход (стоимость курса доходила до 1 млн руб.) был гораздо больше, но переходить на общую схему налогообложения она не стала. Вместо этого блогер использовала аффилированные и подконтрольные ей ИП для перевода средств.

Отметим, что на тот момент обвиняемая Митрошина уже находилась за границей. В ОАЭ фигурантка уехала еще 28 февраля 2022 года. В Дубае она владеет квартирой стоимостью около $300 тыс. Пока ей вменяют в вину легализацию как минимум 60 млн руб. При этом речь идет о покупке недвижимости в самом центре Москвы. Отметим, что Александра Митрошина зарегистрирована в квартире на улице Поляны в Бутово.

Впрочем, там она практически никогда не жила, предпочитая сначала арендовать апартаменты в «Москва-Сити», а в 2021 году Матерь бложья, как называла сама себя госпожа Митрошина, приобрела элитное жилье на Большой Дмитровке, недалеко от Госдумы. Однако ремонт в 110-метровой квартире стоимостью 200 млн руб. сделать она не успела. Часть средств, которые Александра Митрошина скрыла от налогообложения, по версии следствия, была вложена именно в эту квартиру.

Олег Рубникович