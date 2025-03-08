ВВС Израиля ликвидировали в Ливане одного из командиров «Хезболлы»

Израильская авиация ликвидировала боевика шиитского движения «Хезболла». Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа (Армия обороны Израиля), боевик был ликвидирован на юге Ливана.

В пресс-службе ВС Израиля утверждают, что исламист занимал командную должность и руководил восстановлением инфраструктуры движения на юге Ливана. ЦАХАЛ заявил, что продолжит уничтожать любых боевиков «Хезболлы», представляющих угрозу государству.

Ранее Al Jazeera сообщала, что израильская армия совершила около 15 авианалетов на юг Ливана. По информации издания, в течение 30 минут израильскими ВВС было выпущено около 20–25 ракет.

27 ноября 2024 года вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и ливанским движением «Хезболла». В январе стороны продлили его до 18 февраля.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Хезболле" не дают набрать высоту».