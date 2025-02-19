«Хезболле» не дают набрать высоту

Ливан заявил о планах обратиться в Совет Безопасности (СБ) ООН с жалобой на Израиль. Поводом стало решение правительства Биньямина Нетаньяху оставить Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) в некоторых районах на юге соседней страны. Это противоречит договоренностям о прекращении огня: вывод иностранных войск должен был завершиться к 18 февраля. Израиль сохранил за собой в Ливане пять точек, которые представляют собой господствующие высоты у границы. Как пояснили “Ъ” в пресс-службе ЦАХАЛа, основная цель — не дать радикальной группировке «Хезболла» возможность вернуться на прежние позиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Танк ЦАХАЛ на границе между Израилем и Ливаном, 18 февраля

Фото: Rami Shlush / Reuters, Rami Shlush ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters Танк ЦАХАЛ на границе между Израилем и Ливаном, 18 февраля

Фото: Rami Shlush / Reuters, Rami Shlush ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

О намерении Бейрута направить жалобу в СБ ООН говорится в совместном заявлении, принятом президентом Ливана Джозефом Ауном, премьер-министром Навафом Саламом и спикером парламента Набихом Берри. Республика потребовала «принять меры в отношении израильских нарушений и заставить Израиль освободить захваченные территории».

«Ливан как любое государство обладает законным правом на защиту своего суверенитета и может использовать все средства для того, чтобы принудить израильского противника уйти с ливанской земли»,— отмечается в заявлении.

Решение оставить войска на пяти высотах в Ливане подтвердил накануне министр обороны еврейского государства Исраэль Кац. Что касается остальных районов, занятых в ходе операции ЦАХАЛа «Стрелы севера», их Израиль согласился покинуть. Уходить оттуда военные начали во вторник — как и предписывали договоренности.

Те позиции, которые Израиль сохранил за собой,— это стратегически важные места с точки зрения своего расположения, рассказала “Ъ” пресс-секретарь ЦАХАЛа майор запаса Анна Уколова. По ее словам, контроль над ними позволяет защитить населенные пункты Израиля, которые расположены рядом, через границу. «Цель как была, так и осталась — предотвратить возвращение "Хезболлы" в Южный Ливан и обеспечить безопасность нашей границы»,— подчеркнула она.

Как отметила пресс-секретарь ЦАХАЛа, жителям северных районов Израиля, которые покинули свои дома больше года назад из-за интенсивных обстрелов, сейчас сложно вернуться. «Во многих населенных пунктах разрушена инфраструктура и много домов непригодны для жизни,— отметила госпожа Уколова.— Но те, кто может и хочет, уже вернулись».

По словам собеседницы “Ъ”, стопроцентную безопасность мирному населению гарантировать сложно. «Но одна из причин, по которой мы занимаем эти пять стратегических точек,— чтобы люди могли вернуться домой»,— подчеркнула Анна Уколова.

Ливанская регулярная армия во вторник уже приступила к размещению своих частей в тех населенных пунктах, откуда ушли военные ЦАХАЛа. По условиям сделки о прекращении огня, которая вступила в силу 27 ноября 2024 года, именно ливанский контингент в координации с миротворцами ООН должен контролировать обстановку в стерильной зоне. «Хезболла» же должна уйти на север от реки Литани — водной артерии, которая отделяет юг Ливана от его центральной части. Израиль полагает, что местный генералитет не сможет соблюсти условия сделки и позволит «Хезболле» — государству в государстве — взять реванш.

Как уточнил источник “Ъ” в сфере безопасности, пять локаций на территории Ливана, где останется ЦАХАЛ,— это горный хребет Хасуллам (с видом на израильский населенный пункт Шломи), горный хребет Хашакед (с видом на израильские поселения Авивим и Малкия), горный хребет Хацивони (с видом на израильские пункты Салук и Маргалиот), холм Джабаль-Блат (напротив Зарита, Нурита и Штулы), хребет Хамамис (с видом на гору Хар-Дов и город Метула). Де-факто это господствующие высоты, контроль над которыми обеспечивает тактическое преимущество в условиях конфликта.

«Хезболла» воздерживается от однозначных угроз возобновить полномасштабные боевые действия после решения Израиля закрепиться в ее бывшей оперативной зоне на юге.

Источник, близкий к шиитской группировке, пояснил порталу The Middle East Eye (MEE), что право на меры реагирования остается за центральным правительством, а не за «Хезболлой». «Приоритетом (для верхушки "Хезболлы".— “Ъ”) является внутренняя реорганизация и восстановление разрушенных районов. Тем более что на следующем этапе возникнет много проблем, связанных с поступлением средств на восстановление»,— заметил собеседник MEE.

Иран, который выступает основным внешним донором «Хезболлы», похоже, уже предпринимает попытки реанимировать группировку. Неделей ранее Бейрут был вынужден отказать в посадке борту иранского авиаперевозчика Mahan Air. Поводом стало предупреждение со стороны еврейского государства, спецслужбы которого, как уточняют источники Ynet, обнаружили на рейсе миллионы долларов, предназначенных для «Хезболлы».

Опасаясь возврата к фазе активной войны с Израилем, Ливан был вынужден временно заблокировать авиасообщение с Тегераном. И сейчас под вопросом остается то, найдет ли Тегеран альтернативные способы подлатать раны своего ливанского сателлита.

Нил Кербелов