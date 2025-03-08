Израиль нанес удары по Ливану

Истребители ВВС Израиля атаковали южные районы Ливана, передает телеканал Al Manar. Предположительно, удары были нанесены по военным объектам движения «Хезболла».

Al Manar сообщает, что израильские истребители совершили около 20 авианалетов. Атаки произошли вблизи как минимум восьми населенных пунктов. Al Jazeera передает, что Израиль нанес 15 авиаударов в течение 30 минут, выпущено около 20-25 ракет.

27 ноября 2024 года вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и ливанским движением «Хезболла». В январе стороны продлили его до 18 февраля.

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