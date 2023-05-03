Блогер Митрошина погасила 127 млн руб. долга перед налоговой

Блогер Александра Митрошина, в отношении которой возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов, сообщила, что полностью погасила долг 127 млн. руб. Девушка признала, что «не уделила должного внимания бухгалтерской отчетности», в результате чего «некоторые налоги были недоплачены».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Соцсети Саши Митрошиной Фото: Соцсети Саши Митрошиной

Во время прямого эфира на YouTube она рассказала, что вчера, 2 мая, выплатила последние 9 млн руб. В подтверждение Александра Митрошина представила скриншоты отправленных денежных переводов.

О возбуждении дела по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов) в отношении Александры Митрошиной стало известно 21 марта. По версии следствия, она с октября 2020 по май 2022 года, являясь ИП и применяя упрощенную систему налогообложения, получила доход от своих курсов по образованию «в существенно большем размере, чем допустимый лимит» и использовала аффилированные и контролируемые ею ИП, чтобы не платить НДС и НДФЛ. К концу апреля она уже выплатила 120 млн руб.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Блогерше начислили 200 миллионов».

Лаура Кеффер