Россия поставит Индии двигатели для танков Т-72

Минобороны Индии заключило контракт с «Рособоронэкспортом» на закупку двигателей для танков Т-72. Сумма соглашения составляет $248 млн. Это повысит мобильность и наступательный потенциал индийской армии, говорится в сообщении Минобороны Индии.

Речь идет о двигателях мощностью 1 тыс. лошадиных сил. В настоящее время индийская армия располагает танками Т-72 мощностью 780 лошадиных сил. В рамках соглашения Россия также передаст технологии индийскому заводу тяжелых транспортных средств Armoured Vehicles Nigam Limited с целью производства двигателей и продвижения инициативы «Сделано в Индии» в оборонном секторе республики.

18 февраля Россия и Индия подписали соглашение о взаимодействии в сфере обороны между министерствами двух стран, направленное на упрощение процесса организации совместных мероприятий. 5 февраля Минобороны Индии подписало контракт с Россией на поставку республике противокорабельных крылатых ракет.

«Рособоронэкспорт» — государственный посредник по экспорту и импорту военной продукции, технологий и услуг военного назначения. Глава компании Александр Михеев сообщил 7 февраля, что с 2005 по 2025 год «Рособоронэкспорт» подписал контракты с Индией на $50 млрд. По его словам, общий объем поставок российской военной продукции в Индию составляет порядка $80 млрд.

Подробнее об оборонном сотрудничестве двух стран — в материале «Ъ» «Россия и Индия ушли в активную оборону».