Индия заключила контракт с Россией на закупку противокорабельных ракет

Минобороны Индии подписало контракт с Россией на поставку республике противокорабельных крылатых ракет, сообщила пресс-служба ведомства. Там отметили, что новые ракеты значительно усилят боевые возможности подводного флота Индии. Название и количество ракет ведомство не уточнило.

«Министерство обороны сегодня подписало контракт с Россией на закупку противокорабельных крылатых ракет в присутствии заместителя министра обороны Раджеша Кумара Сингха в Нью-Дели»,— сказано в сообщении Министерства обороны Индии в соцсети Х.

В середине декабря 2024 года президент Владимир Путин провел в Кремле встречу с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом. На встрече также присутствовал глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. Ранее господин Белоусов на межправительственной комиссии назвал Индию одним из ключевых партнеров России. По его словам, военно-техническое сотрудничество двух стран имеет большие перспективы.

Подробнее о визите — в материале «Ъ» «Россия и Индия ушли в активную оборону».