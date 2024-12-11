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Коммерсантъ FM
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Россия и Индия ушли в активную оборону

Глава военного ведомства стратегического партнера РФ завершил визит в Москву

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх завершил визит в Россию встречей с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. Помимо переговоров в Москве и участия в 21-м заседании межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству, глава минобороны Индии принял участие в передаче ВМС страны многоцелевого ракетного фрегата Tushil в Калининграде. Индийский министр подтвердил решимость наращивать взаимодействие с Москвой «в новых и неизведанных областях». Сотрудничество с Россией он назвал «осознанным выбором», от которого не откажется его страна, «выдерживая огромное давление публичного и частного характера».

Программа визита индийского министра обороны Раджнатха Сингха включала посещение Калининграда, где в понедельник на заводе «Янтарь» состоялась торжественная церемония передачи ВМС Индии фрегата Tushil проекта 11356

Программа визита индийского министра обороны Раджнатха Сингха включала посещение Калининграда, где в понедельник на заводе «Янтарь» состоялась торжественная церемония передачи ВМС Индии фрегата Tushil проекта 11356

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Программа визита индийского министра обороны Раджнатха Сингха включала посещение Калининграда, где в понедельник на заводе «Янтарь» состоялась торжественная церемония передачи ВМС Индии фрегата Tushil проекта 11356

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Встреча министра обороны Индии Раджнатха Сингха с Владимиром Путиным, о которой было объявлено во вторник вечером, завершила его трехдневный визит в Россию и фактически подвела итог активных контактов высшего руководства двух стран в уходящем году (в последние месяцы премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил РФ дважды — в июле и октябре).

Переговоры в Кремле изначально не были включены в программу визита Раджнатха Сингха. Издание India Today, ссылаясь на источники в индийском посольстве в Москве, лишь делало предположение о возможности такой встречи, которая в итоге состоялась. В переговорах в Кремле также принимал участие министр обороны России Андрей Белоусов.

«Дружба между нашими странами выше самой высокой горы и глубже самого глубокого океана»,— с восточной витиеватостью сформулировал Раджнатх Сингх в ходе переговоров в Кремле смысл российско-индийского «особо привилегированного стратегического партнерства».

«Индия всегда поддерживала своих российских друзей и будет продолжать это делать»,— заверил он.

Как сообщило минобороны Индии, Владимир Путин и Раджнатх Сингх обсудили «различные вопросы оборонного сотрудничества» и пришли к общему выводу, что «партнерство между двумя странами имеет огромный потенциал».

Накануне переговоров в Кремле начальник управления президента РФ по государственной политике в сфере ОПК Виктор Евтухов сообщил, что за последние полгода доля Индии в российском экспорте вооружений и техники увеличилась на 15%. «В целом Россия стабильно остается главным партнером Индии в оборонной отрасли. И не только потому, что есть большой, еще советский задел, но и благодаря современной совместной работе. Наши страны объединяют более двухсот совместных оборонных проектов»,— напомнил господин Евтухов.

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Несколько громких заявлений прозвучало и в ходе предшествовавших встрече в Кремле двусторонних переговоров Раджнатха Сингха с министром обороны России Андреем Белоусовым и их совместного участия в 21-м заседании российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству в качестве ее сопредседателей.

«Несмотря на то что существуют геополитические вызовы и есть огромное давление на Индию публичного и частного характера, Индия приняла осознанное решение, что она не только будет продолжать тесные контакты с Россией, но и будет углублять и расширять наше взаимодействие. Мы всегда будем вместе с нашими российскими коллегами»,— отметил индийский министр на переговорах со своим российским коллегой.

Заявление о непрекращающихся внешних попытках оторвать Индию от России в условиях острого конфликта Москвы с Западом стало первым подобным признанием, сделанным одним из представителей высшего руководства Индии, которые до этого предпочитали уходить от столь острой темы.

Между тем, по словам Раджнатха Сингха, отношения Москвы и Дели «показали замечательную устойчивость и в настоящее время включают совместную разработку, совместное производство и возможность экспорта в другие страны».

В ходе переговоров Раджнатх Сингх пригласил Андрея Белоусова посетить Индию в феврале будущего года для участия в международной аэрокосмической выставке «АэроИндия-2025» в Бангалоре, назвав ее «важной платформой наращивания стратегического партнерства». Российская сторона приняла приглашение. В ходе предстоящего визита российского министра обороны в Индию Раджнатх Сингх и Андрей Белоусов станут сопредседателями намеченной на будущий год 22-й сессии МПК по военному и военно-техническому сотрудничеству.

На переговорах с индийским коллегой Андрей Белоусов назвал Индию «одним из ключевых партнеров», отношения с которым имеют «большие перспективы роста». По его словам, «интенсивность и глубина военного и военно-технического взаимодействия говорят о беспрецедентном уровне доверия между нашими странами».

Между тем программа визита главы минобороны Индии, помимо встреч и переговоров с высшим российским руководством в Москве, включала посещение Калининграда, где в понедельник на заводе «Янтарь» состоялась торжественная церемония передачи ВМС Индии фрегата проекта 11356 Tushil.

В заявлении минобороны Индии отмечается, что «новейший многоцелевой ракетный фрегат Tushil является символом растущей мощи ВМС Индии и крепкого индийско-российского партнерства».

Фрегат Tushil (в переводе с хинди «щит-защитник») был построен в рамках подписанных Россией и Индией в 2018 году контрактов на поставку четырех фрегатов проекта 11356. Сделка предусматривала строительство двух фрегатов в России и еще двух — на индийской судоверфи Goa Shipyard с использованием российских технологий. Ранее, с 2007 по 2013 год, Россия уже поставила Индии шесть фрегатов этого проекта. Таким образом, переданный Дели фрегат стал уже седьмым по счету.

Как заявил, выступая на церемонии в Калининграде, Виктор Евтухов, в будущем году Россия передаст Индии восьмой фрегат такого класса, строительство которого также ведет завод «Янтарь». После этого девятый и десятый фрегаты будут построены на индийской верфи при техническом содействии российской стороны. «Это соответствует основному вектору российско-индийского военно-технического сотрудничества, которое развивается, во-первых, на основе долгосрочных контрактов, а во-вторых, с акцентом на локализацию производства российской техники и вооружений на индийских предприятиях»,— сообщил Виктор Евтухов.

Будущее стратегического партнерства Москвы и Дели обсудили в Мумбае

«Поднятие индийского флага на корабле Tushil — очередной важный этап в российско-индийском военно-техническом сотрудничестве, которое полностью соответствует принципам программы Make in India. На построенном в России фрегате установлено 20 корабельных систем индийского производства, он оснащен сверхзвуковым ракетным комплексом BrahMos. Кроме этого, сегодня только по военно-морской тематике "Рособоронэкспорт" и Индия реализуют около десяти совместных проектов и обсуждают несколько новых»,— сообщил еще один участник церемонии в Калининграде, гендиректор компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев.

В свою очередь, выступивший на церемонии в Калининграде Раджнатх Сингх назвал фрегат Tushil «гордым свидетельством растущей морской мощи Индии». Он отметил готовность России активно участвовать в реализации инициативы индийского правительства Atmanirbhar Bharat («Самодостаточная Индия»). «Это пример пути Индии к технологическому совершенству через совместную работу»,— заявил министр.

Сергей Строкань

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