РФ и Индия подписали соглашение в сфере обороны

Россия и Индия подписали соглашение о взаимодействии в сфере обороны между министерствами двух стран. Оно направлено на упрощение процесса организации совместных мероприятий, сообщили в российском Минобороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Фомин и Винай Кумар

Фото: Минобороны РФ Александр Фомин и Винай Кумар

Фото: Минобороны РФ

Документ был подписан по итогам встречи заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина с чрезвычайным и полномочным послом Республики Индия Винаем Кумаром, состоявшейся 18 февраля. Также стороны подтвердили намерение укреплять дальнейшее сотрудничество в военной сфере.

Ранее Минобороны Индии подписало контракт с Россией на поставку республике противокорабельных крылатых ракет.

В декабре 2024 года президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом. На встрече также присутствовал глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. Ранее господин Белоусов на межправительственной комиссии назвал Индию одним из ключевых партнеров России. По его словам, военно-техническое сотрудничество двух стран имеет большие перспективы.

Подробнее о встрече — в материале «Ъ» «Россия и Индия ушли в активную оборону».