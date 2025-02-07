«Рособоронэкспорт» за 20 лет подписал контракты с Индией на $50 млрд

Глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что с 2005 по 2025 год компания подписала контракты с Индией на $50 млрд. По его словам, общий объем поставок российской военной продукции в Индию составляет порядка $80 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Сегодня "Рособоронэкспорт" и индийская сторона работают над расширением двустороннего технологического сотрудничества в рамках программы Make in India. Предлагаем партнерам масштабные проекты по совместной разработке и производству военных самолетов, вертолетов, средств ПВО, бронетехники и боеприпасов»,— сказал господин Михеев в преддверии XV Международной авиационно-космической выставки Aero India 2025 (цитата по «РИА Новости»).

11 февраля «Рособоронэкспорт» и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) проведут презентацию многофункционального истребителя Су-57Э на статической стоянке Aero India 2025. На мероприятии также представят управляемые авиационные ракеты, которые могут быть интегрированы в вооружение истребителей 4++ и 5 поколений как российского, так и иностранного производства.

В ноябре 2024 года господин Михеев сообщил, что «Рособоронэкспорт» подписала первые контракты о поставках истребителя пятого поколения Су-57. С какими странами или компаниями были заключены соглашения — он не уточнил.