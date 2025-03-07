У Франции разыгрались вооружения

Призыв президента Франции Эмманюэля Макрона к соотечественникам готовиться к отражению возможной агрессии против стран объединенной Европы нашел поддержку среди министров его правительства, и прежде всего министра обороны Себастьена Лекорню. Он тут же потребовал новых военных кораблей, самолетов, а главное — денег. В Москве слова французского лидера оценили как «крайне конфронтационные», отметив, что это выступление главы государства, который думает не о мире, а о войне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выступление Эмманюэля Макрона многие сочли знаком того, что президент Пятой республики мечтает о славе главы Первой Империи Наполеона Бонапарта

Фото: Department of Information-Malta / Reuters Выступление Эмманюэля Макрона многие сочли знаком того, что президент Пятой республики мечтает о славе главы Первой Империи Наполеона Бонапарта

Фото: Department of Information-Malta / Reuters

Резонансное выступление главы Елисейского дворца в телеобращении к нации вечером 5 марта продолжило собирать массу отзывов и реакций и на следующий день. Накануне глава Пятой республики назвал Россию «угрозой Франции и Европе», причем на долгие годы, обвинив Москву в том, что она «превратила украинский конфликт в глобальный». Логичным выводом из этой ситуации стал призыв Макрона усилить обороноспособность как самой Франции, так и всей Европы, в том числе за счет расширения французского «ядерного зонтика» на территорию союзников на европейском континенте.

Выступление главы Елисейского дворца было с большим энтузиазмом встречено его соратниками.

«Наша армия могла бы достичь приемлемого уровня при бюджете около €90 млрд в год»,— заявил 6 марта в эфире France Inter министр обороны Себастьен Лекорню.

В настоящее время бюджет обороны Франции составляет €50,5 млрд в год. Поэтому главным стал вопрос, откуда взять эти дополнительные миллиарды. Но министр Лекорню нашел ответ: он сослался на возможность использования средств союзников по ЕС, которые могут скинуться на техническое перевооружение «самой мощной армии в современной Европе», а также сбережений французов (скорее всего, в виде целевых займов).

В недавнем интервью газете Le Parisien министр обороны уже настаивал на необходимости ускоренного перевооружения Франции, выходящего за рамки, установленные законом о военном программировании на 2024–2030 годы. Этот закон предусматривает финансирование в размере €413 млрд и увеличение оборонного бюджета на €3 млрд ежегодно. Однако, говорит министр, «мы должны действовать быстрее».

Кроме того, глава Минобороны призвал усилить военно-воздушные и космические силы Франции. «Сценарии кризисов показывают, что дополнительные 20–30 самолетов Rafale позволили бы нам удерживать позиции более уверенно на нескольких театрах военных действий»,— отметил он. Сухопутные войска, по его словам, должны быть усилены ускоренным развитием беспилотников и электронного вооружения, а французский флот ему хотелось бы увеличить до 18 фрегатов первого ранга (сейчас их 15).

Между тем в России обратили внимание прежде всего на другую часть выступления французского лидера — на ту, где Эмманюэль Макрон предложил расширить французские силы ядерного сдерживания на территорию всей Европы, мотивировав это российской угрозой.

6 марта пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал слова французского лидера «крайне конфронтационными». «Вряд ли его (выступление.— “Ъ”) можно воспринимать как выступление главы государства, который думает о мире. Франция больше думает о войне»,— сказал он. А вечером того же дня развернутый комментарий на сей счет дали и в российском МИДе. «В выступлении Э. Макрона отчетливо звучат нотки ядерного шантажа. Наружу вырвались амбиции Парижа стать ядерным "патроном" всей Европы, предоставив ей свой "ядерный зонтик", чуть ли не на замену американскому. Стоит ли говорить, что это не приведет к укреплению безопасности ни самой Франции, ни ее союзников»,— отметили на Смоленской площади, пообещав, что Москва учтет слова президента Франции в своем оборонном планировании.

Алексей Тарханов, Париж