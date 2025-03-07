На пути коалиции Германии встала миграция

В ходе переговоров по формированию правящей коалиции между немецкими консерваторами, победившими на выборах в Бундестаг, и их потенциальными младшими партнерами социал-демократами возникли первые трудности. Камнем преткновения, как и ожидалось, стал вопрос об изменении миграционного законодательства ФРГ, на ужесточении которого настаивает будущий канцлер страны Фридрих Мерц. Социал-демократическая партия отказывается принять все его предложения. В связи с этим под угрозой оказалась и уже согласованная двумя партиями инициатива о снятии ограничений на оборонные траты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц

Фото: Markus Schreiber / AP Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц

Фото: Markus Schreiber / AP

Старт переговоров немецких консерваторов и социал-демократов оказался довольно успешным: на уходящей неделе стороны договорились о реформировании долгового тормоза (он не позволяет увеличивать размер госдолга сверх лимита), чтобы снять ограничения на оборонные траты Германии, а также о выделении €500 млрд кредитных средств в специальный фонд для модернизации инфраструктуры.

Законодательная инициатива, которую планируется рассмотреть на заседании Бундестага старого созыва на следующей неделе, по сути, означает отказ Фридриха Мерца от его предвыборных обещаний.

Он говорил, что «в ближайшем будущем не может быть и речи» о реформе долгового тормоза. И хотя, по данным многочисленных опросов, большинство немцев поддерживают увеличение трат на оборону, согласно опросу Forsa, 55% респондентов сочли, что тем самым Фридрих Мерц обманул своих избирателей.

На этом фоне для консерваторов стало крайне важным добиться уступок от социал-демократов по другим ключевым пунктам коалиционного соглашения и главным образом — по вопросу миграции. Этот вопрос, по которому позиции партий заметно разнились, остается одним из ключевых для немецкого правительства, особенно на фоне раз за разом повторяющихся преступлений с участием нелегальных мигрантов.

К обсуждению этой острой темы в попытке выйти на компромисс блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия (СДПГ) приступили 6 марта. Однако в этом процессе тут же всплыли старые противоречия. По данным газеты Bild, ссылающейся на источники в руководстве ХДС, консерваторы пригрозили отказаться от поддержки инициативы о реформировании долгового тормоза, если социал-демократы «продолжат упорствовать в вопросе миграции». Это стало реакцией на заявление сопредседателя СДПГ Ларса Клингбайля, комментировавшего, в свою очередь, предложения Фридриха Мерца по ужесточению миграционного законодательства: «СДПГ не будет участвовать ни в каком фактическом закрытии границ».

Предложение об ужесточении миграционного законодательства Фридрих Мерц выдвинул 23 января, на следующий день после гибели двухлетнего мальчика и 41-летнего мужчины в немецком Ашаффенбурге в результате нападения 28-летнего выходца из Афганистана. Господин Мерц предложил план из пяти пунктов, среди которых было введение долгосрочного контроля на границе и отказ во въезде в Германию без необходимых для этого документов. Тех, кто должен быть депортирован из Германии, предлагалось оставлять под стражей до фактической депортации из страны.

СДПГ и «Зеленые» отвергли план Фридриха Мерца, отметив, что некоторые его пункты противоречат европейскому и немецкому законодательству.

Шквал критики вызвало и то, что парламентская резолюция в поддержку этого плана, пусть она носила лишь рекомендательный характер, прошла в Бундестаге за счет поддержки со стороны депутатов крайне правой «Альтернативы для Германии». Тем самым христианские демократы нарушили исторически сложившееся в стране правило не сотрудничать с представителями крайне правых сил.

Так или иначе, вскоре представленные уже в форме законопроекта реформы достаточной поддержки не получили: против инициативы проголосовали 350 депутатов Бундестага, за — 338. Вместе с тем, согласно проведенному вслед за этим опросу Infratest dimap, 68% респондентов выступают за сокращение числа принимаемых Германией беженцев, а 67% поддерживают «временный пограничный контроль».

Впрочем, судя по ходу переговоров 7 марта, СДПГ в конечном итоге вняла некоторым призывам будущих партнеров по коалиции. Как сообщило интернет-издание Table Media, стороны смогли предварительно согласовать некоторые ужесточения в миграционном законодательстве: постоянный пограничный контроль, расширение полномочий федеральной полиции и увеличение числа ее сотрудников на границах, ограничение возможности обжаловать решение о депортации.

Другие идеи Фридриха Мерца — сокращение расходов на прием беженцев, ограничение прав на воссоединение семей и сокращение размера социальных выплат — социал-демократы пока отвергают.

Публичные заявления участников переговоров лишены ясности. Так, сопредседатель СДПГ Заския Эскен, хотя и выразила уверенность в достижении «хорошего результата», подчеркнула: «Некоторые темы проще обсуждать, другие — сложнее. У нас очень разные взгляды». При этом один из представителей ХДС отметил: «Мы гораздо ближе к СДПГ, чем можно было бы предположить». Так или иначе, по данным Bild, предварительные переговоры должны быть завершены не позднее грядущих выходных. Только после их завершения могут стартовать формальные коалиционные переговоры, а сформировать новое правительство Фридрих Мерц намеревается к середине апреля.

Лусине Баласян