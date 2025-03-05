Долг без тормозов

Накануне запланированного на 6 марта экстренного саммита ЕС по Украине будущий канцлер Германии Фридрих Мерц объявил о грядущем снятии ограничений на оборонные траты в стране. Заявленная причина — угроза свободе и миру на континенте. Действовать господин Мерц намерен быстро — законопроект о реформе фискального регулирования уже на следующей неделе попадет в Бундестаг. Правда, принять его без «Зеленых» не получится. Если инициатива провалится, одобрить ее новым составом парламента будет еще сложнее: политику придется искать поддержки крайне левых или крайне правых сил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц (справа)

Фото: Annegret Hilse / Reuters Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц (справа)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Коалиционные переговоры между блоком ХДС/ХСС и социал-демократами (СДПГ) еще продолжаются, но кандидат в канцлеры от блока Фридрих Мерц уже решил выступить с согласованной двумя партиями законодательной инициативой. На фоне прошедших выборов в Бундестаг Германия выпала из международной повестки в самый неподходящий момент. Пока ЕС пытался сформулировать свой подход к политике президента США Дональда Трампа в отношении Украины, а лидеры Франции и Великобритании проталкивали свою повестку, в Берлине решали, кому достанутся министерские портфели. Страну же за рубежом блекло представлял уходящий канцлер Олаф Шольц, чья партия станет младшим партнером в формирующейся новой коалиции.

Заявление, сделанное будущим канцлером вечером во вторник, напомнило, что Германия не намерена отказываться от претензий на роль неформального лидера ЕС.

Свое выступление господин Мерц начал с утверждения о том, что события в Европе и мире развиваются быстрее, чем еще неделю назад представляли в Берлине. «Германия и Европа должны предпринять чрезвычайные усилия для обеспечения наших оборонных возможностей»,— заявил он. По словам лидера ХДС, из-за угрозы свободе и миру на континенте обороноспособность ФРГ должна быть обеспечена «любой ценой».

Для этого ХДС/ХСС вместе с СДПГ уже на следующей неделе намерены внести в Бундестаг предложение о реформировании так называемого долгового тормоза. Этот механизм не позволяет стране увеличивать размер госдолга сверх установленного лимита в 0,35% ВВП. Это положение закреплено в конституции страны, изменить его можно лишь заручившись поддержкой двух третей депутатов Бундестага.

Согласно новой инициативе, Германия сможет покрывать расходы на оборону, превышающие 1% ВВП страны, за счет кредитов.

Еще €500 млрд кредитных средств политики хотят поместить в специальный фонд для модернизации оборонной инфраструктуры, рассчитанный на десять лет. При этом общий бюджет ФРГ в 2024 году составил €476,8 млрд. Из них €52 млрд было потрачено на оборону. В дополнение к ним часть средств была взята из ранее созданного фонда модернизации бундесвера суммарным объемом в €100 млрд. За счет этого Германия впервые довела свои расходы на оборону до 2% ВВП, что соответствовало целевому показателю НАТО.

Несмотря на сложившуюся в стране тенденцию на увеличение трат на нужды бундесвера, провести инициативу через парламент будет не так-то просто из-за требования обеспечить квалифицированное большинство в две трети голосов. В Бундестаге нынешнего созыва у ХДС/ХСС и социал-демократов шансов определенно больше. Вместе с «Зелеными» они могли бы обеспечить себе 521 голос из 735, что значительно превышает требуемый минимум.

В Бундестаге нового созыва трем партиям уже не хватит голосов для преодоления установленного порога. Провести инициативу через парламент в таком случае поможет лишь поддержка «Левых» или «Альтернативы для Германии», которая станет крупнейшей оппозиционной фракцией в Бундестаге. Сотрудничать с первыми не готовы в блоке господина Мерца, со вторыми — социал-демократы.

Именно поэтому будущий канцлер так торопится внести предложение в Бундестаг. По плану это произойдет на следующей неделе, однако «Зеленые» пока никак не прокомментировали идею об ослаблении долгового тормоза. Партия довольно плохо прошла этот электоральный цикл — падение популярности не позволило ей стать претендентом на места в новом правительстве (им не хватило бы голосов для формирования коалиции большинства с победителями), в скором времени она перейдет в оппозицию. Не исключено, что за свою поддержку «Зеленые» попросят об ответной услуге, пока имеют на это право.

Вероника Вишнякова