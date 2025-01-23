Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц выступил за постоянные проверки на границе

Кандидат в канцлеры Германии от лидирующего в опросах блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц призвал к пересмотру миграционной политики страны и введению постоянных проверок на границе. Предложение прозвучало вскоре после того, как проситель убежища из Афганистана был арестован по обвинению в убийстве мужчины и ребенка в немецком Ашаффенбурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фридрих Мерц

Фото: Angelika Warmuth / Reuters Фридрих Мерц

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Фридрих Мерц пообещал в случае избрания канцлером «фактически запретить въезд в Германию для тех, у кого нет действительных документов для въезда, или тех, кто злоупотребляет свободой перемещения по ЕС». Правила ЕС, согласно которым получение убежища является основополагающим правом человека, он назвал «дисфункциональным». «Поэтому Германия должна воспользоваться своим правом на верховенство национального права»,— сказал лидер ХДС журналистам (цитата по Bloomberg).

Фридрих Мерц также выступил против освобождения из-под ареста подлежащих депортации лиц. «Я отказываюсь признавать тот факт, что преступления в Мангейме, Золингене, Магдебурге и теперь в Ашаффенбурге становятся новой нормальностью в Германии»,— подчеркнул политик. В связи с этим он предложил увеличить количество мест в учреждениях, где содержатся мигранты под арестом перед депортацией.

22 января в парке Шенталь в Ашаффенбурге 28-летний выходец из Афганистана напал с ножом на группу детей. В результате погиб двухлетний мальчик из Марокко и 41-летний мужчина, попытавшийся защитить детей. Нападавший, находившийся на психиатрическом лечении, в 2022 году приехал в ФРГ и запросил убежище, но позднее отозвал заявление. Канцлер ФРГ Олаф Шольц обещал расследовать инцидент и отметил, что «устал каждые несколько недель видеть подобные акты насилия со стороны преступников, которые обратились за защитой».

Лусине Баласян