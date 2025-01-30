В Германии невозможное стало возможным

Христианские демократы, лидирующие в опросах в преддверии внеочередных выборов, провели в Бундестаге инициативу об ужесточении миграционной политики, которую поддержала крайне правая «Альтернативы для Германии» (АдГ). Скандал вызвала не столько сама инициатива, не имеющая обязательной юридической силы, сколько то, как она была принята: одна из ведущих партий Германии впервые блокировалась с крайне правыми. Это нарушило негласное правило немецкого политического истеблишмента и стало своеобразным водоразделом в немецкой политике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава партии Христианский демократический союз Фридрих Мерц выступает в Бундестаге

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters Глава партии Христианский демократический союз Фридрих Мерц выступает в Бундестаге

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Антимигрантский настрой главы немецкой оппозиции и главного кандидата на пост нового канцлера страны Фридриха Мерца хорошо известен. Возглавляемый им Христианский демократический союз (ХДС) проявил себя главным критиком пересмотра политики предоставления убежища, затеянной нынешним канцлером Олафом Шольцем и социал-демократами: христианские демократы сочли предложенные меры недостаточно жесткими.

А вслед за развалом правящей коалиции и объявлением досрочных выборов на 23 февраля консерваторы сделали борьбу с нелегальной миграцией одним из столпов своей предвыборной кампании, заметно сдвинувшись из привычного для партии правого центра резко вправо.

После того как 22 января в баварском Ашаффенбурге уроженец Афганистана, который не получил убежище в Германии, смертельно ранил ножом мужчину и ребенка, Мерц решил форсировать усилия по ужесточению мер против незаконной миграции.

На этой неделе ХДС внес на рассмотрение Бундестага предложение по обеспечению долгосрочного контроля на германских границах и «последовательной депортации лиц, которые должны покинуть страну».

Это предложение, носящее всего лишь рекомендательный характер и не имеющее обязательной силы, стало своего рода пробным шаром в попытке прощупать настроения других политических партий. Тем не менее оно произвело эффект разорвавшейся бомбы, поскольку прошло исключительно благодаря поддержке депутатов от крайне правой «Альтернативы для Германии». Идея получила одобрение 348 депутатов, 345 проголосовали против, десять парламентариев воздержались.

С окончания Второй мировой войны в немецком политическом истеблишменте сложился консенсус — не сотрудничать с представителями крайне правых сил.

На этом фоне принятие предложения консерваторов, получившего большинство голосов в Бундестаге благодаря поддержке АдГ, было воспринято как удар по самой сути послевоенной идентичности страны. И, разумеется, Фридрих Мерц это понимал. Неспроста еще до старта голосования вечером в среду потенциальный будущий канцлер постарался обосновать мотивы, побудившие его прибегнуть к помощи крайне правых.

«Да, возможно, AдГ впервые сделает возможным принятие необходимого закона. Но, дамы и господа, мы стоим перед выбором, продолжать ли беспомощно наблюдать, как людям в нашей стране угрожают, как их калечат и убивают, или встать и сделать то, что, бесспорно, необходимо в этом вопросе», — попытался убедить критиков Фридрих Мерц.

При этом глава консерваторов дал понять, что поддержка его идей крайне правыми ему самому даже неприятна. «Думаю о том, как фракция АдГ будет ликовать, и об их счастливых лицах, и мне становится не по себе», — сказал он законодателям. Но все же резюмировал, что предложенную им политику не стоит считать неправильной только потому, что ее поддерживают «не те люди».

С доводами лидера ХДС о том, что в некоторых случаях цель оправдывает средства, согласились не все.

Канцлер Олаф Шольц обвинил лидера оппозиции в нарушении «базового консенсуса» о невозможности блокироваться с крайне правыми и назвал шаг своего потенциального преемника «непростительной ошибкой». Однопартийцы Шольца по Социал-демократической партии (СДПГ) решили выразить свое недовольство поступком Мерца криками «Позор вам!» сразу после голосования.

Возмущение поддержали и некоторые рядовые немцы. Вечером в среду у штаб-квартиры ХДС в Берлине собрались сотни протестующих, недовольных как планами ужесточить миграционное законодательство, так и заигрыванием консерваторов с крайне правыми.

«Мы шокированы, потому что тот факт, что ХДС намеренно протолкнул резолюцию через Бундестаг с помощью голосов АдГ, является нарушением табу. Это начало крушения защитной стены, которая должна была защитить нас от повторного сосуществования с фашизмом и авторитаризмом в Германии», — заявила пресс-секретарь крупнейшей в Германии организации по защите прав иммигрантов ProAsyl Вибке Юдит.

Между тем в АдГ царили совершенно другие настроения. В партии сочли прохождение идей ХДС (которые, по сути, перекликаются с давними идеями самой АдГ), пусть они и не станут пока законом, «историческим моментом».

«Господин Мерц, вы помогли добиться этого», — не скрывая ликования, сказал один из депутатов партии Бернд Бауманн.

Не менее радостным для крайне правых наверняка стали и новые опросы общественного мнения, обнародованные на нынешней неделе. Они показали, что поддержка консерваторов, самой популярной политической силы, менее чем за месяц до выборов незначительно, но все же упала — до 28%. А вот позиции АдГ, многие месяцы подряд занимающей вторую строчку, еще больше упрочились (до 20%).

Перспектива дальнейшего укрепления позиций этой партии крайне правого спектра родила в политических кругах Германии идею законодательно запретить АдГ. В частности, ряд депутатов начали всерьез обдумывать, не поручить ли Верховному суду Германии рассмотрение вопроса о том, является ли АдГ антиконституционной партией, что стало бы первым шагом на пути к ее юридическому запрету в соответствии с немецким законодательством. Впрочем, пока даже самые ярые критики АдГ сошлись в том, что любые действия против крайне правых только сыграют им на руку, придав партии ореол жертвы и, как следствие, подстегнут их рейтинг.

Наталия Портякова