Литва закупит оружие у Украины на €20 млн

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене сообщила, что Вильнюс продолжит инвестировать в оборонную промышленность Украины и закупит у Киева оружие на €20 млн. По ее словам, отрасль может стать глобальным игроком за счет экспертизы, основанной на боевом опыте.

«Литва продолжит инвестировать в украинскую оборонную промышленность сверх €20 млн, уже выделенных на высокотехнологичное вооружение. Тем не менее, мы будем очень рады дальнейшему развитию нашего сотрудничества в рамках совместного литовско-украинского производства как на Украине, так и в Литве»,— сказала Довиле Шакалене (цитата по сайту Минобороны Литвы).

Как добавила министр, Вильнюс готов развивать сотрудничество с Киевом в оборонной промышленности. По ее словам, Литва рассматривает возможность совместного производства в том числе на территории страны. Список оружия, которое Литва закупила у Украины, не разглашается из соображений безопасности.