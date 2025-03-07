Трамп поручил Маску применять «скальпель вместо топора»

Президент США Дональд Трамп заявил, что теперь ответственность за сокращение рабочей силы в госкомпаниях будет лежать на членах администрации, а не на Департаменте эффективности госуправления (DOGE) и его главе Илоне Маске. Об этом он сообщил в ходе совещания с кабинетом министров. После встречи глава Белого дома призвал господина Маска пользоваться «скальпелем», а не «топором» при принятии подобных решений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Ben Curtis / AP Илон Маск

Фото: Ben Curtis / AP

На совещании Дональд Трамп обозначил, что полномочия главы DOGE урезаны до рекомендаций относительно численности сотрудников, но не самого увольнения. «По мере того как министры узнают и понимают людей, работающих в различных департаментах, они могут очень точно определить, кто останется, а кто уйдет. Мы говорим "скальпель", а не "топор"»,— добавил господин Трамп в социальной сети Truth Social. Илон Маск позднее написал в X (бывший Twitter), что проведенные переговоры оказались очень продуктивными.

Дональд Трамп учредил DOGE в конце января. В феврале миллиардер Маск предложил госслужащим США отправить отчет о проделанной работе, пригрозив за невыполнение указа увольнением. По данным The New York Times, руководство нескольких ведомств, включая ФБР, Пентагон и Госдеп, приказало работникам федеральных компаний не отвечать на требование DOGE. Reuters уточняло, что за первый месяц сокращения госрасходов они увеличились на 13%.

О работе департамента — в материале «Ъ» «Илон Маск взялся за "мертвые души"».