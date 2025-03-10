Борьба с ожирением набирает обороты

Продажи аналогов «Оземпика» (семаглутид) в России в 2024 году увеличились более чем в три раза. Популярность препарата объясняется массовостью проблемы ожирения — по разным оценкам, в России от этого заболевания страдает до 40% населения. Эксперты прогнозируют, что органический рост продаж скоро замедлится в связи с насыщением рынка. Но производители не стоят на месте: они уже разрабатывают новые, более совершенные средства для снижения веса и продвигают терапию как пожизненную.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Токсичные доходы

В 2024 году коммерческие продажи препаратов на основе семаглутида, по данным аналитического агентства DSM Group, предоставленным по запросу «Ъ-Review», составили 8,8 млрд руб. Еще 1,7 млрд руб. российским компаниям — главным образом «Герофарму» и «Промомеду» — принесли госзакупки этих средств (данные Headway Company). В 2023 году, до выдачи российской фарме принудительной лицензии на семаглутид (позволяет выпускать дженерики стратегически важных препаратов до истечения патента), объем российского рынка препарата был втрое меньше — 3,1 млрд руб., в 2022-м — 4 млрд руб.

Проблема ожирения имеет мировой масштаб. По подсчетам издания Lancet, в мире уже сейчас более 1 млрд человек страдают от этого заболевания, а к 2050 году количество людей с лишним весом увеличится до 3,8 млрд. В России, по словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, от ожирения страдает 24,6% взрослого населения (среди мужчин показатель составляет 20,6%, среди женщин — 27,4%). По оценке президента Российской диабетической ассоциации Михаила Богомолова, эта цифра может составлять 40%.

Мировой рынок как современных, так и классических препаратов для борьбы с лишним весом очень привлекателен для фармкомпаний. Аналитики IQVIA отмечают, что с 2020 по 2024 год их продажи увеличились в десять раз.

По оценкам аналитиков Visible Alpha, в 2024 году объем мирового рынка препаратов от ожирения, а также от сахарного диабета второго типа составил $41 млрд.

Более половины продаж пришлось на «Оземпик», «Вегови» и «Ребелсас».

В 2022–2023 годах Big Pharma отказалась от продвижения этих продуктов на российском рынке, что подстегнуло интерес отечественных компаний к выпуску аналогов. За год до ухода с российского рынка предельная зарегистрированная цена (согласовывается Минздравом и Федеральной антимонопольной службой) шприц-ручки «Оземпика» составляла 5,8 тыс. руб. без НДС. Несмотря на возросшую конкуренцию на рынке, зарегистрированная цена упаковки любого из российских аналогов составляет около 4,3 тыс. руб. Согласно данным DSM Group, в 2024 году средняя стоимость упаковки аналога в коммерческой рознице составила 5,8 тыс. руб. (включая НДС) для «Семавика» от «Герофарма» и 5,5 тыс. руб. для «Квинсенты» от «Промомеда».

Несмотря на взлет продаж отечественных биоаналогов «Оземпика» в России, потребители сохраняют интерес к оригинальному препарату. Как выяснил «Ъ-Review» на основе данных поисковых запросов «Яндекса», в январе 2025 года пользователи искали «Оземпик» 415,8 тыс. раз (+30,3% за год). Для сравнения, наиболее продаваемый аналог семаглутида — «Семавик» от «Герофарма» — в январе искали 417,4 тыс. раз. По словам директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, спрос на оригинальный «Оземпик» может удовлетворяться за счет серого рынка: препарат, привезенный из-за рубежа, до сих пор можно найти в аптеках, социальных сетях и по другим каналам продаж. Эксперт полагает, что серый оборот препарата не превышает 80 тыс. упаковок. «Это особая категория потребителей, считающих, что, покупая зарубежный препарат, они получают премиальное качество»,— добавляет он.

Еще 5,4 млрд руб. в 2024 году российским производителям принесли продажи дженериков сибутрамина.

Оригинальный препарат «Меридиа» от американской Abbott был снят с продаж практически во всем мире в 2010 году. Лидер по продажам в России — «Промомед»: в 2024 году компания продала 561 тыс. упаковок сибутрамина под брендом «Редуксин» (все комбинации препарата с метформином и целлюлозой совокупно — данные DSM Group) почти на 3 млрд руб. Примерно столько же компания выручила в 2023 году. Еще 2,4 млрд руб. составила выручка Sever Lifesciences, реализовавшей 629,2 тыс. упаковок в коммерческой рознице. По словам господина Беспалова, всплеск продаж сибутрамина произошел в 2023 году. Потребители переключились на «классику» в связи с недоступностью в белой рознице «Оземпика», говорит эксперт (в том же году производитель — датская Novo Nordisk — уведомил Росздравнадзор о прекращении официальных поставок). «Популярность сибутрамина связана с мягкими условиями отпуска из аптек, маркетинговой активностью производителя и легкостью получения рецепта у любого терапевта, что справедливо и для “Оземпика”»,— добавляет господин Беспалов.

Как закалялась стать

Одними из первых препаратов, которые применялись для снижения массы тела, были различные производные амфетамина, запрещенного в России и других странах мира из-за риска развития наркотической зависимости. История их применения во всем мире, несмотря на опасные побочные эффекты со стороны сердечно-сосудистой системы, насчитывает почти полвека. Так, один из первых синтетических анорексигенных (подавляющих аппетит) препаратов этого класса — фенфлурамин — был разработан в 1960 году, одобрен к применению в 1963-м (в США — в 1983-м). Только в 1990 году препарат был отозван с рынка.

При разработке первых препаратов этого класса ученые вдохновлялись природными ядами: в 1980 году Жан-Пьер Рауфман выделил из слюны ящерицы Heloderma suspectum, способной питаться всего от четырех до десяти раз в год, белок, вызывавший панкреатит у мышей. Позже исследованием заинтересовалась Eli Lilly, и в 2005 году на рынок был выпущен препарат «Баета» (эксенатид). Сначала предполагалось использовать эксенатид для лечения диабета второго типа, однако у него был замечен приятный побочный эффект — снижение массы тела. Именно «Баету» можно считать предшественником прорывных лираглутида и семаглутида (все три препарата относятся к классу так называемых глюкагоноподобных пептидов (ГПП) — аналогов гормона, ответственного за опорожнение желудка и чувство насыщения.

Производное фенлурамина — бенфлуорекс — в 1976 году под брендом «Медиатор» выпустила французская компания Servier. Препарат продавался вплоть до 1999 года в США, Италии и Испании, пока не выяснилось, что он может вызывать смертельно опасную аритмию. В остальных странах лекарство прекратили продавать только в 2009 году. Через год бывшие потребители «Медиатора» инициировали судебное разбирательство против Servier.

После «Оземпика»

Николай Беспалов прогнозирует, что бурного роста продаж «Оземпика» и его аналогов в России в следующем году уже не будет из-за достижения высокой базы. По мнению эксперта, возврат оригинального препарата на российский рынок после выхода аналогов маловероятен.

«Оземпик» и «Саксенда» не единственные современные препараты для снижения веса: в 2022 году Eli Lilly вывела на мировой рынок тирзепатид (бренд «Мунджаро»). По оценкам аналитиков, выручка от его продаж в 2030 году составит $20,6 млрд, однако компания отказалась от выпуска препарата в России.

Перспективную разработку в свой портфель уже поспешил добавить «Промомед», хотя принудительной лицензии не получал и на тирзепатид до сих пор действует патент. Как следует из данных реестра Росздравнадзора, к концу февраля компания вывела на рынок семь серий препарата (от 10 тыс. до 30 тыс. упаковок каждая) под брендом «Тирзетта». Пока его нет ни в одной из московских аптек (по данным московской справочной aptekamos.ru), как нет и предельной зарегистрированной цены. Стоимость оригинального «Мунджаро» в мире может превышать $1 тыс. за упаковку в зависимости от страхового плана пациента. В России цена на него в неофициальной рознице в зависимости от дозировки и количества шприцев составляет от 18 тыс. до 43 тыс. руб.

Эксперт в области здравоохранения Николай Крючков полагает, что продажи препаратов для снижения веса останутся высокими, так как фармкомпании постараются продвигать их как средства для пожизненного приема. По его мнению, рынок средств от ожирения продолжит расти, а внутривидовая конкуренция не будет играть определяющей роли.

В 2026 году продажи «Оземпика» и «Мунджаро» могут снизиться, полагают эксперты Pitchbook, так как в этом году препараты начнут терять патентную защиту. Кроме того, к этому времени на рынок ГПП могут выйти такие компании Big Pharma, как Pfizer и Amgen. Это уже подстегнуло Novo Nordisk и Eli Lilly к поиску препаратов следующего поколения. Eli Lilly в сентябре 2024 года вложила около $1 млрд в партнерство с Haya Therapeutics. Последняя занимается разработкой генной терапии ожирения и сосредоточена на поиске препаратов, лишенных побочных эффектов, характерных для «Оземпика» и «Мунджаро»,— панкреатина, диареи, запора и потери мышечной массы. В октябре 2023 года Eli Lilly вступила в партнерство с BioAge (объем инвестиций не раскрывается) для совместной разработки принципиально нового препарата — азалепрага (агонист рецептора апелина). В июле 2023 года Eli Lilly за $1,9 млрд приобрела Versanis Bio — компанию, занимающуюся разработкой моноклонального антитела бимагрумаб для снижения массы тела, но не приводящего к потере мышечной массы. Препарат уже находится на стадии клинических испытаний на людях, которые должны закончиться в середине 2025 года, следует из данных ClinicalTrials.gov.

Novo Nordisk же в мае 2024 года вложила $600 млн в совместный проект с Metaphor Biotechnologies по поиску ГПП нового поколения с использованием машинного обучения. В феврале 2024 года Novo Nordisk заключила лицензионное соглашение с EraCal Therapeutics на $255 млн и получила эксклюзивные права на пероральный препарат для контроля аппетита. В августе 2023 года компания за $1,1 млрд приобрела канадскую Invesago Pharma, уже имеющую в портфеле разработку для лечения ожирения на основе монлунабанта — агониста рецептора каннабиноидов CB1. В 2024 году были обнародованы первые результаты исследований — за 16 недель пациенты потеряли почти 7 кг веса, однако компании не раскрыли снижения массы тела в процентах.

Помимо очевидных лидеров — Eli Lilly и Novo Nordisk — на привлекательный рынок хотела бы выйти и швейцарская Roche. В декабре 2023 года компания анонсировала приобретение американского стартапа Carmot Therapeutics за $2,7 млрд. Это даст Roche доступ к препаратам, находящимся на стадии доклинических и клинических испытаний.

Эффект от применения препаратов для снижения массы тела мог бы быть и выше, если бы пациенты изменили пищевые привычки и добавили физическую активность в распорядок дня, говорит Николай Крючков. Именно поэтому сейчас фармкомпании заинтересованы в том, чтобы продвигать свою терапию как пожизненную, заключает он. Так или иначе, какими бы современными ни были препараты от ожирения, они должны быть нацелены на изменение привычек пациента, а не на быстрый результат, полагает Михаил Богомолов.

Александр Осипов