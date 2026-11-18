Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее говорил, что при принятии решения предстоит учесть множество факторов и условий. Участие Владимира Путина в G20, добавил он, может стать одной из тем встречи с президентом США Дональдом Трампом в Шэньчжэне.