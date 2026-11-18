Ушаков: решение о поездке на G20 можно принять за 15 минут
Помощник президента России Юрий Ушаков в шутку предположил, что вопрос об участии Владимира Путина в саммите G20 можно оставить до последних минут перед его началом.
«Ну минут за 15 до начала (саммита G20 решим). Лететь-то рядом. Через Турцию, через черт-те что еще там»,— сказал господин Ушаков в беседе с журналистом Александром Юнашевым, запись которой тот опубликовал в своем Telegram-канале.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее говорил, что при принятии решения предстоит учесть множество факторов и условий. Участие Владимира Путина в G20, добавил он, может стать одной из тем встречи с президентом США Дональдом Трампом в Шэньчжэне.