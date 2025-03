Тучный расчет

Количество проведенных в России операций по сокращению объема желудка выросло с 13,6 тыс. до 36 тыс. с 2020 года. Эксперты связывают это с увеличением распространенности проблемы ожирения. По данным Минздрава, каждый четвертый человек в РФ страдает этой болезнью. Нередко пациенты, прибегая к операции, желают быстрее снизить вес, минуя этап диет и здорового образа жизни, поясняют эксперты. Такие граждане рискуют получить массу осложнений, включая депрессии и повторный набор веса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Российское общество бариатрических хирургов обнародовало данные, согласно которым в 2020–2024 годах в России проведено более 36 тыс. бариатрических операций (хирургический способ лечения больных с избыточным весом путем уменьшения желудка), что в 2,6 раза больше, чем за предыдущую пятилетку. Организация объясняет тенденцию ростом числа россиян с ожирением. По данным, которые огласил глава Минздрава Михаил Мурашко, распространенность ожирения в России среди мужчин составляет 20,6%, среди женщин — 27,4% (в 1993 году показатель составлял 8,3% и 23,2% соответственно). Каждый четвертый человек в РФ сегодня страдает этой болезнью.

Востребованность такого вида хирургии растет, подтверждает руководитель центра бариатрической медицины ФМБА в Ростове-на-Дону, кофаундер приложения Slimmer Максим Буриков. При этом эксперт обращает внимание на то, что в сравнении с международной практикой в России выполняется «не так много операций в год». Больше всего таких вмешательств производят в США: согласно данным международной ассоциации бариатрических хирургов IFSO (International Federation for the Surgery of Obesity), в 2023 году в Штатах провели 230,7 тыс. подобных операций, тогда как в России всего 7,7 тыс.

Существуют разные виды бариатрических операций: рукавная резекция желудка (удаляется бОльшая часть органа), шунтирование (желудок делят на малый желудок и нефункционирующий основной желудок) и бандажирование (на желудок устанавливают специальный силиконовый бандаж).

Отметим, что операция по уменьшению желудка в России стоит от 200 тыс. до 400 тыс. руб. На бесплатную помощь в рамках ОМС по квоте могут рассчитывать две категории пациентов: те, у кого индекс массы тела (ИМТ; соотношение веса и роста) равен или выше 40, и те, у кого ожирение сочетается с сахарным диабетом 2-го типа. Но получить ее удается не всем, говорит Максим Буриков, в том числе из-за нехватки специалистов (особенно в регионах), дефицита квот на бариатрические операции в системе ОМС и недостаточной квалификации врачей первичного звена.

Эндокринолог клиники превентивной медицины и долголетия ЕМS Николай Мациевский видит риски в росте числа бариатрических операций. Часть пациентов, говорит он, все чаще хотят быстрее достигнуть результата по снижению веса без каких-то серьезных усилий и минуя первоначальные этапы лечения — диету, физическую активность, поведенческую терапию, прием назначенных врачом препаратов. «Это приводит к тому, что часть пациентов обращается сразу напрямую к хирургам, минуя специалистов, которые должны первоначально проанализировать пациента и провести предварительное лечение,— поясняет господин Мациевский.— Некоторые врачи, к сожалению, соглашаются на такой вариант, даже не вникая в заболевание пациента».

Эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Пронина отмечает, что у 8% пациентов, перенесших операцию, возникают ранние постоперационные осложнения, в том числе инфекция, кровотечения, тромбозы. К отдаленным осложнениям относятся желчекаменная болезнь — она развивается из-за быстрой потери веса; дефицит витаминов и минералов — при несоблюдении диеты. До 60% пациентов, не соблюдающих рекомендации по питанию, сталкиваются с тошнотой, потливостью, диареей (так называемый демпинг-синдром). Из-за изменения анатомии ЖКТ и изменений в процессе всасывания веществ пациентам необходимо ежедневно пожизненно принимать витамины группы B, D, железо и кальций, без этого у них может развиться анемия, остеопороз и неврологические нарушения. Дарья Пронина ссылается на международное исследование 2022 года, согласно которому 25% пациентов, перенесших операцию, пропускают прием добавок, что повышает риск осложнений втрое. Кроме того, если до операции человек «заедал» стресс, после вмешательства это становится невозможным, что приводит к депрессии у 15–20% пациентов. Столько же пациентов набирают вес в течение пяти лет из-за возврата к привычному образу жизни.

Причиной набора лишнего веса в 95% случаев является переедание, и только примерно у 5% людей это происходит из-за эндокринных или других нарушений в организме, говорит гастроэнтеролог «Клиники Ильи Труханова в Куркино» Дарья Овчинникова: в первую очередь таким пациентам рекомендуется скорректировать питание.

Наталья Костарнова