Бывшего вице-премьера Полторанина похоронят 19 ноября в Новой Москве
Бывшего вице-премьера Михаила Полторанина похоронят 19 ноября на кладбище в Губцево, расположенном в Новой Москве. Церемония прощания начнется в 10:30 в ритуальном зале больницы в Коммунарке, сообщил «РИА Новости» его сын Максим.
Михаил Полторанин умер 16 ноября, не дожив неделю до дня рождения. 22 ноября ему бы исполнилось 87 лет.
Он стал первым министром печати и информации в новейшей истории России. Впоследствии был вице-премьером, отвечавшим за информационную политику. В конце 1993 года Михаил Полторанин был избран депутатом Госдумы, лишившись поста в правительстве. В 1995 году проиграл выборы в Госдуму, после чего стал президентом телекорпорации «Момент истины», а с 1997 года — генеральным директором телекомпании «ТВ-3».
Михаил Полторанин был одним из самых влиятельных сторонников бывшего президента России Бориса Ельцина. Он стал одним из руководителей его избирательной кампании в 1989 году. Михаил Полторанин также активно поддерживал Бориса Ельцина в его противостоянии со съездом народных депутатов.