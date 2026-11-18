Он стал первым министром печати и информации в новейшей истории России. Впоследствии был вице-премьером, отвечавшим за информационную политику. В конце 1993 года Михаил Полторанин был избран депутатом Госдумы, лишившись поста в правительстве. В 1995 году проиграл выборы в Госдуму, после чего стал президентом телекорпорации «Момент истины», а с 1997 года — генеральным директором телекомпании «ТВ-3».