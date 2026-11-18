Сегодня лидеры трех стран встретились на торжественном приеме для гостей саммита. Предметных переговоров у Владимира Путина и Дональда Трампа сегодня не было. «Нет, они просто поприветствовали (друг друга) и все», — пояснил Дмитрий Песков. «Были общения с некоторыми... Джеффри Сакс подошел, они долго стояли, разговаривали», — добавил он. Джеффри Сакс — американский экономист (цитата по ТАСС).