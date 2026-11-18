На встречу Путина, Трампа и Си отвели один час
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на встречу Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином 19 ноября на саммите АТЭС отводится час. Полноформатные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа не планируются.
Сегодня лидеры трех стран встретились на торжественном приеме для гостей саммита. Предметных переговоров у Владимира Путина и Дональда Трампа сегодня не было. «Нет, они просто поприветствовали (друг друга) и все», — пояснил Дмитрий Песков. «Были общения с некоторыми... Джеффри Сакс подошел, они долго стояли, разговаривали», — добавил он. Джеффри Сакс — американский экономист (цитата по ТАСС).
Саммит АТЭС проходит в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Как сообщали в администрации президента США, разговор Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина будет посвящен ядерной безопасности. После встречи, как говорил помощник президента Юрий Ушаков, будет опубликовано итоговое коммюнике.