Лекарства худо-бедно продались

На первой же неделе нового, 2025 года у российских потребителей резко вырос спрос на препараты от сахарного диабета, также используемые для снижения веса. В некоторых крупных аптечных сетях продажи этих лекарств в натуральном выражении выросли на 30–70%. Это может быть связано с желанием потребителей преодолеть последствия переедания во время новогодних каникул. В прошлом году повышенный спрос на такие средства уже приводил к их нехватке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

В первую неделю января 2025 года в ряде крупных российских аптечных сетей заметно выросли продажи препаратов, применяемых при лечении сахарного диабета. Так, в ГК «Эркафарм» сообщили “Ъ”, что объем реализации таких средств за рассматриваемый период в ее сетях — «Доктор Столетов», «Озерки», «Самсон-Фарма», «Супераптека» и «МосАптека» — увеличился год к году на 70% в натуральном выражении и на 140% в денежном.

В этих сетях лекарства от диабета вошли в топ-5 самых продаваемых с начала текущего года, добавили в «Эркафарме».

В «Ригле» прирост в денежном выражении в первые семь дней 2025 года составил 130% год к году, в натуральном — 30%. В сети «36,6» продажи препаратов для лечения и профилактики сахарного диабета начали увеличиваться в декабре 2024 года: тогда было реализовано 181,5 тыс. упаковок, что на 12% больше, чем в ноябре. В компании добавили, что за три недели января 2025 года продано 116,9 тыс. упаковок. Показатель вряд ли дотянет до уровня января 2024-го, когда в аптеках «36,6» было реализовано 143,5 тыс. упаковок лекарств от диабета.

По данным аналитической компании DSM Group, в целом фармрозница на праздничной неделе с 30 декабря 2024 года по 5 января 2025-го продала 696 тыс. упаковок средств для лечения диабета на 704 млн руб. Это ниже, чем было неделей ранее, когда было реализовано 1 млн упаковок на 1,1 млрд руб. Похожее резкое снижение продаж DSM Group фиксировала в майские праздники прошлого года. На неделе с 6 по 12 января продажи начали восстанавливаться, уточняют аналитики. За этот период потребители купили 900 тыс. упаковок на 939 млн руб.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов объясняет рост спроса на препараты от диабета тем, что «на новогодних каникулах многие себе позволяют некоторые гастрономические излишества».

В России эти лекарства в значительном объеме применяются не по прямому показанию, а для борьбы с избыточным весом, добавляет он.

Коммерческий директор «Риглы» Илья Николаев отметил, что резкий рост объема продаж в деньгах связан в том числе с инфляцией. Средние текущие цены на такие препараты, по данным сайтов аптечных сетей, составляет 4–7 тыс. руб. за упаковку. Вдобавок, считает господин Николаев, на рост продаж также повлияло двукратное расширение ассортимента противодиабетических средств.

Кроме того, в последние годы стартовали продажи таких дорогостоящих препаратов, как «Квинсента», «Семавик», «Энлигрия» и «Велгия», на которые, по словам эксперта, наблюдается повышенный спрос. «Квинсента» от «Промомеда» и «Семавик» от «Герофарма» — российские аналоги «Оземпика» (Novo Nordisk), препарата от диабета на основе семаглутида, который широко использовался на Западе как средство для похудения.

Как сообщал РБК, в октябре 2024 года в российских аптеках фиксировалась нехватка «Семавика». «Герофарм» связывал это с возможным повышенным спросом.

В начале октября 2024 года «Промомед» и «Герофарм» получили регистрационные удостоверения еще на два препарата для терапии сахарного диабета второго типа на основе семаглутида — «Велгия» и «Семавик Некст». Это аналоги препарата Wegovy от той же Novo Nordisk, который похож на «Оземпик», но применяется именно для лечения ожирения. К концу прошлого года они уже появились в продаже. Как пояснил Николай Беспалов, для смещения спроса нужно время: новые препараты, показанные при ожирении, пока не очень известны потребителям.

Виктория Колганова