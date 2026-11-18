На дороги тащат автолавки и заправки
Госдума принимает поправки о мобильных объектах сервиса на магистралях
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, разрешающий размещать на придорожных площадках отдыха на трассах «мобильные объекты дорожного сервиса». Речь о фудтраках, автолавках, магазинах на колесах и мобильных автозаправках. В Минтрансе считают, что поправки поспособствуют «комфорту развития автотуризма» на дорогах. Депутаты Госдумы в основном интересовались, сколько придется платить за аренду мест под эти объекты, и сетовали на сложность получения согласований на них.
Проект поправок к законам «Об автодорогах и дорожной деятельности» и «О госкомпании "Российские автомобильные дороги"» правительство РФ внесло в Госдуму осенью 2026 года (см. “Ъ” от 18 сентября). Предлагается разрешить гражданам и юрлицам использовать придорожные площадки для отдыха для размещения и эксплуатации «мобильных объектов дорожного сервиса».
Речь идет об автолавках, фудтраках, магазинах на колесах, автоцистернах, мобильных заправках и других «сервисных» автомобилях с прицепами. Предприниматели смогут размещать их с письменного разрешения владельца дороги (например, госкомпании «Автодор»).
Сейчас бизнес может размещать объекты (например, кафе) только на площадках с автозаправками или в составе многофункциональных зон. Размещение «мобильных объектов дорожного сервиса» на площадках отдыха вдоль дорог в законах не оговаривается. Но де-факто сами такие площадки на дорогах активно создавались. Обычно это заасфальтированная территория с разметкой для стоянки машин, иногда лавочками, столами и мусорными контейнерами. В Белом доме считают, что законопроект позволит обеспечить участников движения «минимальным набором» услуг в таких местах, а малому и среднему бизнесу — размещать точки, не тратясь на строительство и обустройство примыкания к трассам.
Заодно предлагается узаконить понятие многофункциональных зон: в законе его сейчас нет, хотя только в сети «Автодора» насчитывается около 150 таких площадок.
Документ призван «создать комфорт для развития автотуризма на дорогах», заявил на слушаниях 18 ноября в Госдуме замминистра транспорта РФ Дмитрий Зверев. Законопроект также конкретизирует, что объекты дорожного сервиса могут размещаться лишь в полосах отвода автотрасс, заметил он. Содокладчик и член думского комитета по транспорту Сергей Еремин (ЕР) выразил надежду, что стандартные заправки «с кофе и пирожками» будут преобразовываться в «большие сервисные хабы».
Депутата Алексея Верещагина (ЛДПР) обеспокоило, сколько будет стоит аренда мест под фудтраки на таких площадках и не приведет ли норма о необходимости согласия владельца дороги к тому, что все их раздадут «аффилированным сетям». Его однопартиец Владимир Сысоев жаловался на бюрократические сложности с согласованиями таких мест. Парламентарий Ольга Алимова (КПРФ) интересовалась, не стоит ли передать полномочия по согласованию площадок регионам. «Видимо, "Автодор" и Росавтодор пытаются найти себе постоянный источник финансирования через оплату сервитута»,— предположила депутат. Александра Курдюмова (ЛДПР), наоборот, взволновало, не станут ли предприниматели размещать объекты сервиса лишь там, где это выгодно.
«А то на многих трассах, особенно в малонаселенных районах, негде нормально остановиться, отдохнуть и воспользоваться туалетом»,— сетовал он.
Господин Зверев опроверг, что поправки являются новым способом заработка для владельцев дорог, назвав их «выполнением требований по безопасности и предоставлению качественного сервиса». Стоимость сервитутов пропишут в подзаконных актах, а механизм согласований площадок сделают максимально прозрачным, пообещал чиновник. Депутату Курдюмову замминистра пообещал установить «регламентные нормативы размещения» объектов сервиса. В свою очередь, Сергей Еремин признался, что в поправках не проработан вопрос о местах краткосрочной остановки машин, но пообещал сделать это ко второму чтению законопроекта.