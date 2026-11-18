Сейчас бизнес может размещать объекты (например, кафе) только на площадках с автозаправками или в составе многофункциональных зон. Размещение «мобильных объектов дорожного сервиса» на площадках отдыха вдоль дорог в законах не оговаривается. Но де-факто сами такие площадки на дорогах активно создавались. Обычно это заасфальтированная территория с разметкой для стоянки машин, иногда лавочками, столами и мусорными контейнерами. В Белом доме считают, что законопроект позволит обеспечить участников движения «минимальным набором» услуг в таких местах, а малому и среднему бизнесу — размещать точки, не тратясь на строительство и обустройство примыкания к трассам.