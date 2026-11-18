Биржевая цена золота впервые с сентября 2025 года опустилась ниже $3750 за унцию
Мировые цены на золото продолжают снижаться. В ходе торгов на бирже COMEX стоимость декабрьских фьючерсов на золото опустилась ниже $3750 за тройскую унцию — впервые с 24 сентября 2025 года, свидетельствуют биржевые данные.
Это означает заметный откат от исторических максимумов, достигнутых золотом в 2026 году. Снижение котировок отражает изменение настроений на мировых финансовых рынках и пересмотр инвесторами спроса на защитные активы.
Основная причина снижения — ожидание дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики США. Из-за этого укрепляется доллар: американская валюта приблизилась к максимуму за последние 19 месяцев. Это делает золото дорогим активом для покупателей, использующих другие валюты.