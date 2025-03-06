Путин после слов Макрона о России напомнил о временах Наполеона

Президент России Владимир Путин заявил, что есть люди, желающие вернуться ко временам Наполеона Бонапарта. При этом они забывают, чем те события завершились, сказал глава государства.

Президент Франции Эмманюэль Макрон вчера выступил с вечерним телеобращением к нации. Он заявил, что Россия стремится превратить украинский конфликт в глобальный. Он также назвал Россию угрозой для Франции и всей Европы. По его словам, в свете напряженности в отношениях с США Европе необходим общий «атомный зонтик», чтобы предотвратить возможные риски.

«До сих пор кому-то неймется, есть еще люди, которые хотят вернуться ко временам Наполеона, забывая, чем это закончилось»,— сказал господин Путин во время встречи встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» (цитата по сайту Кремля).

Ранее в четверг глава МИД России Сергей Лавров сравнил президента Франции с Наполеоном Бонапартом и Адольфом Гитлером. По словам министра, они предшественники французского президента, которые «тоже хотели с Россией воевать».

Подробнее о речи господина Макрона — в материале «Ъ».