Путин отказался договариваться о прекращении огня после атак ВСУ на Крымский мост
Путин: Россия не согласится на прекращение огня после ударов по Крымскому мосту
Президент России Владимир Путин сообщил, что обсуждал с Совбезом возможное прекращение огня в отдельных сферах. Однако после ударов по Крымскому мосту Россия договариваться об этом не будет, заявил глава государства.
«Крымский мост не используем ни для перевоза военной техники, ни для перемещения боеприпасов. Мы даже нефть, нефтепродукты не перевозили. Это исключительно гражданский объект»,— сказал Владимир Путин на пресс-конференции по итогам рабочей программы на саммите АТЭС.
За последние три дня ВСУ трижды атаковали Крымский мост. СКР сообщал о повреждениях его конструкции, однако масштабы разрушений не уточнял. Сейчас движение по мосту остановлено полностью. По оценкам Марата Хуснуллина, отдельные элементы Крымского моста будут восстановлены через месяц-два.