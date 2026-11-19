«Крымский мост не используем ни для перевоза военной техники, ни для перемещения боеприпасов. Мы даже нефть, нефтепродукты не перевозили. Это исключительно гражданский объект»,— сказал Владимир Путин на пресс-конференции по итогам рабочей программы на саммите АТЭС.