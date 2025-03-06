«Чужого не нужно, свое не отдадим»: Путин о мире и поддержке участников СВО

Владимир Путин встретился с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества». О чем говорил президент — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Президент РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ