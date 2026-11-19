«“Брексит” принес больше вреда, чем пользы»
Готова ли Британия вернуться в Евросоюз
20 ноября в Брюсселе состоится саммит ЕС—Великобритания. Накануне встречи СМИ прикидывали, каковы шансы на то, что Лондон и Брюссель начнут переговоры о воссоединении, и что это принесет их экономикам. Но повестка саммита пока выглядит куда менее амбициозно: делегации обсудят, как упростить торговлю продовольствием и на каких условиях молодые британцы и граждане ЕС смогут учиться и работать по другую сторону Ла-Манша. И даже по этим вопросам договориться удалось не обо всем.
Накануне саммита из одного британского СМИ в другое кочует сентябрьское высказывание премьер-министра Энди Бёрнема: «“Брексит” принес больше вреда, чем пользы». Для страны, недавно отметившей десятилетие референдума о выходе из ЕС, это знаковая смена риторики. До сих пор власти придерживались принципа: раз подданные проголосовали за отделение от Евросоюза, так тому и быть. Все эти годы в Британии последовательно пересматривали нормы, принятые за годы членства в ЕС, и вычищали следы интеграции.
Рефлексии начались тогда, когда экономисты подсчитали, что к 2035 году ВВП страны может оказаться на 5–6% ниже, чем был бы, останься Британия в ЕС.
Теперь опросы показывают: до 60% избирателей готовы поддержать переговоры о воссоединении. Изменилась и риторика политиков. Как объявил премьер Бёрнем, 20 ноября он планирует начать переговоры о перезаключении сделки о «Брексите» на более выгодных условиях. «Речь идет о внесении практических изменений в соглашение о выходе Великобритании из ЕС. И давайте будем честны: Британия не в том положении, чтобы отказаться от потенциальной сделки, которая может увеличить ВВП на 0,4%. Вот что поставлено на карту в ходе саммита»,— заявил он.
На деле речь идет о нескольких отраслевых договоренностях, переговоры о которых начал еще предшественник Бёрнема Кир Стармер. Например, ради сокращения проверок продовольствия Лондон готов учитывать будущие изменения санитарных норм ЕС.
По данным СМИ, британская делегация обсудит с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Антониу Коштой только те вопросы, по которым стороны близки к соглашению.
Но уже на этом этапе возникли затруднения. Казалось, например, что обе стороны заинтересованы в возобновлении студенческих обменов. До выхода из блока британские студенты наравне со сверстниками из других стран ЕС участвовали в европейских программах обмена, в том числе Erasmus+. После «Брексита» страна покинула Erasmus+, а большинству студентов из ЕС пришлось платить за обучение в британских вузах по более высоким тарифам для иностранцев.
Теперь Лондон и Брюссель попытались согласовать отдельную программу, которая позволила бы молодым британцам до трех лет учиться или работать на континенте, а их сверстникам из Евросоюза — в Великобритании. Но разгорелся спор, сколько должны платить за учебу студенты из ЕС. Как пишет The Guardian, стороны решили отдельно обсудить, смогут ли они учиться по тем же ставкам, что и британцы, или получат скидку с тарифа для иностранцев. Согласно проекту коммюнике, открыть программу для участников планируется не позднее января 2030 года.
Судя по тому, как трудно Лондону и Брюсселю даются даже отраслевые соглашения, переговоров о возвращении Великобритании в ЕС в ближайшее время ожидать едва ли стоит. Энди Бёрнем — седьмой премьер Великобритании с момента проведения референдума, и, заигрывая с сожалениями избирателей, он едва ли станет рисковать креслом и ввязываться в многолетние и трудные переговоры о вступлении. Хотя, как он сам уже заявил, он надеется, что Британия вновь станет членом ЕС «при его жизни».