Теперь Лондон и Брюссель попытались согласовать отдельную программу, которая позволила бы молодым британцам до трех лет учиться или работать на континенте, а их сверстникам из Евросоюза — в Великобритании. Но разгорелся спор, сколько должны платить за учебу студенты из ЕС. Как пишет The Guardian, стороны решили отдельно обсудить, смогут ли они учиться по тем же ставкам, что и британцы, или получат скидку с тарифа для иностранцев. Согласно проекту коммюнике, открыть программу для участников планируется не позднее января 2030 года.