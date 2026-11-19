«Вопрос, хотят ли другие стороны конфликта, Украина и... европейские спонсоры, согласиться с этими компромиссами.... Хотят ли они мирными средствами достичь договоренностей по прекращению боевых действий... Судя по тому, что мы видим, на данный момент — нет»,— сказал господин Путин.