Путин назвал условие согласия на компромиссы по Украине
Россия пойдет на предложенные США компромиссы по урегулированию конфликта, если Украина и европейские страны «осознают реалии», заявил президент России Владимир Путин по итогам деловой программы саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Он отметил, что российская сторона полностью согласилась с договоренностями, которые предложили американские переговорщики.
По словам российского президента, украинская и европейская стороны пока не соглашаются на компромиссы по урегулированию конфликта. Владимир Путин выразил надежду, что они изменят свою позицию.
«Вопрос, хотят ли другие стороны конфликта, Украина и... европейские спонсоры, согласиться с этими компромиссами.... Хотят ли они мирными средствами достичь договоренностей по прекращению боевых действий... Судя по тому, что мы видим, на данный момент — нет»,— сказал господин Путин.
Президент заявил, что Россия восемь лет пыталась урегулировать украинский кризис, который начался с госпереворота в Киеве. Все это время Украина проводила «какие-то там военные мероприятия», добавил он.