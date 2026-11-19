Путин словами «Господь знает, что будет дальше» описал встречу с Си и Трампом
Президент России Владимир Путин в ответ на просьбу прокомментировать итоги первой трехсторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом заявил: «Только Господь знает, что будет дальше». Глава государства выразил надежду, что на встрече было достигнуто взаимное понимание.
Переговоры Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина продолжались около 1,5 часа. По словам президента, дискуссия получилась откровенной и свободной. В частности, на встрече обсуждался украинский конфликт — Дональд Трамп искренне стремится к его завершению, уверен президент.
По итогам переговоров лидеры не стали выступать перед журналистами. Результатом саммита стали декларация о мире и договоренность продолжить диалог по снижению ядерных рисков. Лидеры подчеркнули, что в ядерной войне не может быть победителей. Стороны также выступили за реформу ООН и увеличение производства и поставок нефтепродуктов.
«Лучше хоть какие-то договоренности, даже если они не до конца реализуются, чем отсутствие договоренностей вообще», — сказал президент. Он отметил, что хотел бы, чтобы после саммита последовало продолжение.