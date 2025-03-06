Лавров сравнил Макрона с Гитлером и Наполеоном
Глава МИД РФ Сергей Лавров сравнил президента Франции Эмманюэля Макрона с Наполеоном Бонапартом и Адольфом Гитлером. По словам министра, они предшественники французского президента, которые «тоже хотели с Россией воевать».
Эмманюэль Макрон
Фото: Toby Melville / Pool / Reuters
«Господин Макрон не очень изящно поступает, потому что те прямо говорили: надо завоевать Россию, надо Россию победить. А он, видимо, хочет того же самого, но почему-то говорит, что воевать с Россией надо, чтобы она не победила Францию, что Россия создает угрозу Франции и Европе»,— сказал господин Лавров после встречи с министром иностранных дел Зимбабве.
Президент Франции вчера, 5 марта, выступил с вечерним телеобращением к нации. Эмманюэль Макрон заявил, что Россия стремится превратить украинский конфликт в глобальный. Он также назвал Россию угрозой для Франции и всей Европы. По его словам, в свете напряженности в отношениях с США Европе необходим общий «атомный зонтик», чтобы предотвратить возможные риски.
Подробнее о речи господина Макрона — в материале «Ъ».