Игра на повышение
Из-за выхода игры GTA 6 нагрузка на сеть в России выросла почти на 60%
В день старта предзагрузки новой части Grand Theft Auto (GTA) 6 геймеры почти на 60% увеличили трафик в сети в России. Глобальный запуск состоялся 19 ноября, однако пользователи начали готовиться к нему заранее: спрос на аренду консоли PS 5 по итогам октября вырос более чем на 70%. Игра стала одним из самых дорогих и ожидаемых релизов.
В день старта предзагрузки Grand Theft Auto 6 объем трафика через соединения «МегаФона» с серверами контент-провайдеров вырос на 58% по сравнению со средним показателем октября и на 44% относительно предыдущего дня, рассказали “Ъ” в компании. Игроки, оформившие предзаказ, еще 10 ноября получили возможность заранее скачать основные файлы новой части GTA на консоль: так, 11 ноября объем трафика достиг максимума за последние два месяца, превысив значение первого дня предзагрузки на 1,4%. В целом за неделю с 10 по 16 ноября показатель оказался на 22% выше, чем за предыдущие семь дней, уточняют в «МегаФоне». В «МегаФоне» добавляют, что после расширенной презентации геймплея игры 28 августа 2026 года объем трафика на сайте разработчика Rockstar Games вырос на 43% по сравнению с предыдущим днем.
В «Вымпелкоме» “Ъ” заявили, что «заранее подготовили сеть широкополосного доступа к масштабным загрузкам».
С момента старта предзагрузки GTA 6 трафик на сети ШПД оператора вырос примерно на 6% в сравнении со средними суточными показателями октября. В МТС, напротив, высокой активности пользователей не зафиксировали: «С 7 по 11 ноября и с 14 по 18 ноября на нашей сети фиксировался незначительный рост трафика, перегрузок не наблюдалось». В «Ростелекоме» отказались от комментариев.
Grand Theft Auto 6 — игра в жанре приключенческого экшена с открытым миром, разрабатываемая компанией Rockstar Games. Стандартное издание игры, стартовавшей 19 ноября, обойдется в $79,99, а версия Ultimate — в $99,99. По данным GamesBeat, сразу после выхода игры она может принести компании более $3 млрд, а продажи в первый год составят от 35–40 млн копий. По данным Sensor Tower, количество цифровых предзаказов игры уже достигло около 17 млн, а выручка от них — $1,65 млрд. Предыдущая часть игры, GTA 5, вышла в 2013 году и за 13 лет разошлась тиражом более 230 млн копий.
По данным американской кадровой платформы BambooHR, почти каждый пятый наемный работник (18%) планировал взять выходной в день выхода GTA 6. Из-за снижения производительности труда выход игры GTA 6 может обернуться для американской экономики потерей $1 млрд, писала Lenta.ru.
Выход новой игры GTA 6 вызвал у пользователей из России высокий интерес, подтверждают в «Авито». С 1 по 17 ноября запросы, связанные с игрой, на платформе составили почти 400 тыс., что в 7,1 раза больше, чем у Resident Evil Requiem (игра компании Capcom, выходила в феврале 2026 года). Количество объявлений о продаже цифровой версии GTA 6 на «Авито» за тот же период выросло в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом октября, до 3,1 тыс. При этом за весь октябрь пользователи разместили около 7,5 тыс. таких объявлений, что на 49% больше, чем в сентябре, уточняют в компании.
В Т-Банке рассказали “Ъ”, что в связи с выходом GTA 6 зафиксировали всплеск пополнений аккаунтов PSN и Xbox. По данным компании, в октябре—ноябре объем средств, которые клиенты Т-Банка потратили на пополнение аккаунтов PlayStation Network, вырос в два раза по сравнению с прошлым месяцем и в четыре раза по сравнению со среднемесячным показателем за год. Объем платежей для пополнения аккаунтов Xbox за этот период также вырос на 34% по сравнению с прошлым месяцем и в два с половиной раза по сравнению со среднемесячным показателем. «Исторически больше пользователей предпочитают PlayStation, поэтому основной всплеск спроса и предзаказов пришелся именно на эту платформу»,— уточнили в компании.
В предзаказной период выхода игры спрос на аренду консоли PS5 на «Авито Услугах» вырос на 40%, а по итогам октября — на 73% год к году. Средняя стоимость аренды составляет 900 руб. в день, уточняют в компании. Интерес к крупным игровым релизам традиционно становится одним из факторов, которые могут побудить пользователей задуматься о покупке или обновлении игровой консоли, говорят в компании: в октябре продажи игровых приставок выросли на 17% год к году. Параллельно вырос интерес к ресейлу: продажи игровых консолей с рук за год увеличились на 23%. В среднем такие устройства обходятся на 35–40% дешевле новых, что позволяет покупателям выбрать более мощную модель в рамках своего бюджета, объясняют в «Авито».
В «М.Видео» сообщили, что россияне могли заранее планировать покупку новых консолей перед выходом GTA 6: по данным аналитической компании ICMR, наиболее заметным периодом продаж консолей Sony был июль—август, когда в деньгах они выросли на 43,7%. Всего за девять месяцев 2026 года россияне купили на 29,4% больше консолей Sony PlayStation, чем годом ранее. При этом рынок консолей в целом за январь—октябрь 2026 года сократился на 2,8% в натуральном выражении и на 1,9% в денежном: было продано 1,13 млн игровых консолей на 21 млрд руб.
GTA 6 — один из самых ожидаемых и дорогих релизов за всю историю видеоигровой индустрии: в России у серии GTA огромная аудитория, говорит гендиректор Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников.
Сейчас выход GTA стимулирует интерес к покупке консолей, а в случае выхода на ПК можно будет увидеть новую волну спроса уже на игровое компьютерное оборудование. Выручка мирового консольного рынка в 2026 году вырастет на 5,1% год к году и достигнет $46,9 млрд, однако ключевым допущением этого прогноза является именно ноябрьский выход GTA 6, напоминает исполнительный директор проекта «Игропром» Юлия Тишина. Без этой игры или в случае переноса ее релиза консольный рынок в 2026 году, вероятнее всего, показал бы снижение по сравнению с прошлым годом. Игра выйдет только на PlayStation 5 и Xbox Series X/S (без одновременного релиза на ПК): это и подстегивает пользователей к покупке консолей текущего поколения.
В 2013 году запуск игры GTA 5 также был абсолютным рекордом всей индустрии развлечений, напоминает основатель и управляющий партнер Indie GO Fund Владимир Вареник. Выход новой серии GTA послужит драйвером притока капитала в разработку: если релиз оправдает финансовые ожидания, крупный капитал, замерший после постпандемийного охлаждения рынка, снова поверит в высокую доходность игровой индустрии, считает он.