В Т-Банке рассказали “Ъ”, что в связи с выходом GTA 6 зафиксировали всплеск пополнений аккаунтов PSN и Xbox. По данным компании, в октябре—ноябре объем средств, которые клиенты Т-Банка потратили на пополнение аккаунтов PlayStation Network, вырос в два раза по сравнению с прошлым месяцем и в четыре раза по сравнению со среднемесячным показателем за год. Объем платежей для пополнения аккаунтов Xbox за этот период также вырос на 34% по сравнению с прошлым месяцем и в два с половиной раза по сравнению со среднемесячным показателем. «Исторически больше пользователей предпочитают PlayStation, поэтому основной всплеск спроса и предзаказов пришелся именно на эту платформу»,— уточнили в компании.