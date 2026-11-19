Путин назвал законными требования России к системе безопасности Европы
Путин назвал законными требования РФ к системе безопасности Европы
Россия пока не формулировала досконально требования к европейской системе безопасности, заявил Владимир Путин после переговоров с лидерами США и Китая. При этом он подчеркнул, что эти требования законны.
О вопросах безопасности, по его словам, говорили в самом широком смысле этого слова, в том числе о недопущении распространения ядерного оружия. «Говорили о некоторых проблемах, связанных со свободой судоходства. Мы поддерживаем соблюдение всех норм международного морского права»,— заявил господин Путин на пресс-конференции.
В итоговом коммюнике стороны выразили приверженность реформированию ООН, договорились увеличить производство нефтепродуктов и вести диалог по снижению ядерных рисков. Владимир Путин после встречи должен провести пресс-конференцию.