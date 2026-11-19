О вопросах безопасности, по его словам, говорили в самом широком смысле этого слова, в том числе о недопущении распространения ядерного оружия. «Говорили о некоторых проблемах, связанных со свободой судоходства. Мы поддерживаем соблюдение всех норм международного морского права»,— заявил господин Путин на пресс-конференции.