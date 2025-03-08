Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Тоже новости

Бобры-экологи, мыши-спасатели, птицы-долгожители

Пока векторы международной политики стремятся превратиться во флюгеры, в живой природе тоже происходят весьма важные события. И хотя бы раз в месяц нужно о них рассказывать.

Предыдущий слайд
Команда бобрых дел
Птица позднородящая
Неотложная мышиная помощь
Лягушачий роддом
Устрица-врачеватель
Следующий слайд

Чешские бобры заботятся об экологии страны и экономят деньги налогоплательщиков
Фото: Patrick Pleul / picture alliance / Getty Images

Команда бобрых дел

Грызуны пришли на помощь властям Чехии, которые никак не могли построить плотину для создания природной охраняемой зоны. Заодно животные защитили популяцию каменных раков, которые находятся под угрозой гибели, и сэкономили чешским налогоплательщикам $1,2 млн. Как сообщает The Guardian, семейство бобров самостоятельно и бесплатно всего за несколько дней воздвигло несколько плотин на реке Клабава к югу от Праги, создав удобное место обитания для раков.

Как бобры не стали дожидаться решения чиновников и построили все сами — в материале «Ъ».

Гордая 74-летняя мама-альбатрос Уиздом с птенцом
Фото: Jon Brack / Friends of Midway Atoll National Wildlife Refuge

Птица позднородящая

Самая старая в мире птица — 74-летняя самка темноспинного альбатроса по прозвищу Уиздом (англ. wisdom — мудрость), несмотря на почтенный возраст, высидела очередного птенца. Научный журнал Смитсоновского института публикует видео того, как Уиздом бережно ухаживает за малышом (или малышкой) в гнезде на скалах атолла Мидуэй в северной части Тихого океана.

Как Уиздом опровергла все привычные знания ученых и поставила рекорд — в материале «Ъ».

Лабораторная мышь оказывает первую помощь сородичу
Фото: Wenjian Sun

Неотложная мышиная помощь

Мыши не только способны заботиться о сородичах, но и умеют оказывать нечто вроде первой помощи тем из них, кто оказывается без сознания, или пытаются реанимировать уже умерших. Это выяснили ученые из университета Южной Калифорнии, которые опубликовали свое исследование в журнале Science.

Чем способны помочь мыши сородичам — в материале «Ъ».

Спасенная ринодерма Дарвина с недавно появившимся на свет детенышем
Фото: Benjamin Tapley / ZSL

Лягушачий роддом

В начале февраля в лондонском зоопарке вылупились лягушата вида ринодерма Дарвина. Как сообщает The Guardian, для ученых это стало большим событием, так как ринодермы Дарвина находятся под угрозой исчезновения, а этот вид — уникальный среди бесхвостых земноводных.

Чем необычны ринодермы — в материале «Ъ».

Устрицы могут стать для человечества спасением от бактериальных инфекций, устойчивых к традиционным антибиотикам
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Устрица-врачеватель

Новое средство борьбы с бактериями, которые устойчивы к действию антибиотиков, ученые обнаружили в море у берегов Австралии. Это сиднейские каменные устрицы, вернее, их гемолимфа, циркулирующая по сосудам и в межклеточных полостях организма моллюска. В гемолимфе ученые нашли белок, который убивает бактерии, в том числе золотистый стафилококк, стрептококк пневмонии и пиогенный стрептококк, вызывающий фарингит, ревматизм, ревмокардит, скарлатину. Исследование опубликовано в журнале общественной научной библиотеки Public Library of Science (PLOS).

На что способен белок из гемолимфы устриц — в материале «Ъ».

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Алена Миклашевская

Новости компаний Все