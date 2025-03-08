Тоже новости

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Бобры-экологи, мыши-спасатели, птицы-долгожители
Пока векторы международной политики стремятся превратиться во флюгеры, в живой природе тоже происходят весьма важные события. И хотя бы раз в месяц нужно о них рассказывать.
Команда бобрых дел
Грызуны пришли на помощь властям Чехии, которые никак не могли построить плотину для создания природной охраняемой зоны. Заодно животные защитили популяцию каменных раков, которые находятся под угрозой гибели, и сэкономили чешским налогоплательщикам $1,2 млн. Как сообщает The Guardian, семейство бобров самостоятельно и бесплатно всего за несколько дней воздвигло несколько плотин на реке Клабава к югу от Праги, создав удобное место обитания для раков.
Как бобры не стали дожидаться решения чиновников и построили все сами — в материале «Ъ».
Птица позднородящая
Самая старая в мире птица — 74-летняя самка темноспинного альбатроса по прозвищу Уиздом (англ. wisdom — мудрость), несмотря на почтенный возраст, высидела очередного птенца. Научный журнал Смитсоновского института публикует видео того, как Уиздом бережно ухаживает за малышом (или малышкой) в гнезде на скалах атолла Мидуэй в северной части Тихого океана.
Как Уиздом опровергла все привычные знания ученых и поставила рекорд — в материале «Ъ».
Неотложная мышиная помощь
Мыши не только способны заботиться о сородичах, но и умеют оказывать нечто вроде первой помощи тем из них, кто оказывается без сознания, или пытаются реанимировать уже умерших. Это выяснили ученые из университета Южной Калифорнии, которые опубликовали свое исследование в журнале Science.
Чем способны помочь мыши сородичам — в материале «Ъ».
Лягушачий роддом
В начале февраля в лондонском зоопарке вылупились лягушата вида ринодерма Дарвина. Как сообщает The Guardian, для ученых это стало большим событием, так как ринодермы Дарвина находятся под угрозой исчезновения, а этот вид — уникальный среди бесхвостых земноводных.
Чем необычны ринодермы — в материале «Ъ».
Устрица-врачеватель
Новое средство борьбы с бактериями, которые устойчивы к действию антибиотиков, ученые обнаружили в море у берегов Австралии. Это сиднейские каменные устрицы, вернее, их гемолимфа, циркулирующая по сосудам и в межклеточных полостях организма моллюска. В гемолимфе ученые нашли белок, который убивает бактерии, в том числе золотистый стафилококк, стрептококк пневмонии и пиогенный стрептококк, вызывающий фарингит, ревматизм, ревмокардит, скарлатину. Исследование опубликовано в журнале общественной научной библиотеки Public Library of Science (PLOS).
На что способен белок из гемолимфы устриц — в материале «Ъ».