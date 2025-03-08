Тоже новости

Грызуны пришли на помощь властям Чехии, которые никак не могли построить плотину для создания природной охраняемой зоны. Заодно животные защитили популяцию каменных раков, которые находятся под угрозой гибели, и сэкономили чешским налогоплательщикам $1,2 млн. Как сообщает The Guardian, семейство бобров самостоятельно и бесплатно всего за несколько дней воздвигло несколько плотин на реке Клабава к югу от Праги, создав удобное место обитания для раков.

Как бобры не стали дожидаться решения чиновников и построили все сами — в материале «Ъ».