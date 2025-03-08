Команда бобрых дел

Грызуны пришли на помощь властям Чехии, которые никак не могли построить плотину для создания природной охраняемой зоны. Заодно животные защитили популяцию каменных раков, которые находятся под угрозой гибели, и сэкономили чешским налогоплательщикам $1,2 млн. Как сообщает The Guardian, семейство бобров самостоятельно и бесплатно всего за несколько дней воздвигло несколько плотин на реке Клабава к югу от Праги, создав удобное место обитания для раков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чешские бобры заботятся об экологии страны и экономят деньги налогоплательщиков

Фото: Patrick Pleul / picture alliance / Getty Images Чешские бобры заботятся об экологии страны и экономят деньги налогоплательщиков

Фото: Patrick Pleul / picture alliance / Getty Images

Проект строительства плотины на Клабаве был разработан чешскими властями еще в 2018 году. Из-за появления боковых каналов вода из основного русла уходила и река мелела. Это ухудшало условия обитания для каменных раков, а также лягушек и других животных. Предполагалось строительство плотины, которая бы повысила уровень воды в реке и перекрыла попадание в места обитания раков вод из двух близлежащих водоемов, в которых уровень кислотности воды повышен. Участок, где предполагалось строительство, ранее принадлежал Министерству обороны и использовался для военных учений, затем перешел в ведение управления лесного хозяйства. Переговоры между ведомствами и местной администрацией тянулись и тянулись, а популяция раков сокращалась.

Незнакомые с бюрократией бобры не стали дожидаться чьих-то решений. Построенные ими плотины перекрыли боковые протоки и подняли уровень воды в реке. Как заявили в чешском управлении охраны природы, бобры «создали заболоченные земли с прудами и каналами», и площадь этого участка «примерно вдвое большего, чем планировали власти». По словам экспертов управления, семейство бобров не останавливается на этом и продолжает благоустраивать территорию.

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Алена Миклашевская