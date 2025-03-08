Неотложная мышиная помощь

Мыши не только способны заботиться о сородичах, но и умеют оказывать нечто вроде первой помощи тем из них, кто оказывается без сознания, или пытаются реанимировать уже умерших. Это выяснили ученые из университета Южной Калифорнии, которые опубликовали свое исследование в журнале Science.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лабораторная мышь оказывает первую помощь сородичу

Фото: Wenjian Sun Лабораторная мышь оказывает первую помощь сородичу

Фото: Wenjian Sun

Ученые в условиях лаборатории усыпляли мышь и наблюдали за поведением ее сородичей. Первым делом, рассказывают исследователи, звери внимательно обнюхивают неподвижно лежащее животное, потом начинают ее «оживлять». Если после этого мышь не приходит в себя, окружающие приступают к «очень интенсивным» действиям: делают что-то вроде массажа, надавливая на тело, тормоша, могут покусывать, вылизывать, а также освобождать дыхательные пути, вытягивая язык лежащего без сознания животного. Если в горле у лежащей мыши находился какой-то предмет (его туда помещали ученые), сородичи его обязательно извлекали. Причем в процессе оказания помощи в гипоталамусе у заботливых сородичей выделялся окситоцин, который называют гормоном доверия, привязанности и эмпатии.

Как только усыпленная мышь приходила в себя после окончания действия препарата, другие звери успокаивались и отправлялись по своим делам. Ученые также установили, что мыши быстрее бросаются на помощь, если видят, что плохо хорошо знакомому животному, а не впервые увиденной мыши. Кроме того, очнувшаяся от наркоза мышь, которой помогали сородичи, потом бегала шустрее, чем та, которая находилась под наркозом в одиночестве и никто о ней не заботился.

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Алена Миклашевская