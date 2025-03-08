Лягушачий роддом

В начале февраля в лондонском зоопарке вылупились лягушата вида ринодерма Дарвина. Как сообщает The Guardian, для ученых это стало большим событием, так как ринодермы Дарвина находятся под угрозой исчезновения, а этот вид — уникальный среди бесхвостых земноводных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спасенная ринодерма Дарвина с недавно появившимся на свет детенышем

Фото: Benjamin Tapley / ZSL Спасенная ринодерма Дарвина с недавно появившимся на свет детенышем

Фото: Benjamin Tapley / ZSL

Родители новорожденных ранее были спасены от смерти, которая им грозила на родине — в отдаленном природном заповеднике Тантауко на острове Чилоэ у берегов Чили. В местах обитания ринодерм там развелся патогенный грибок Batrachochytrium dendrobatidis, который паразитирует на лягушках и буквально убивает их, вызывая остановку сердца. Кстати, от этого грибка гибнут не только ринодермы, но и другие земноводные, а также водоросли и некоторые растения. Эксперты уже оценивают сокращение численности обитающих в заповеднике Тантауко видов в 90% из-за грибка. А поскольку популяция ринодерм и так довольно невелика, британские ученые совершили экстренную экспедицию в Чили и собрали в заповеднике 55 особей.

Эти земноводные были открыты самим Чарльзом Дарвином во время его путешествия в Чили, а название получили чуть позже, в 1841 году, от французского зоолога Андре-Мари-Констана Дюмериля. Ринодермы необычны тем, что после оплодотворения отложенных самкой пяти-восьми яиц самец берет эти яйца в рот и вынашивает их в горловом мешке. При этом эмбрионы питаются за счет организма своего «папы»: яйца срастаются со стенками мешка, в которых много кровеносных сосудов. На свет крошки-ринодермы выходят уже полноценными лягушатами. Такой способ выведения потомства уникален для рода ринодерм, а в нем всего два вида: ринодерма Дарвина и северная ринодерма Дарвина, которые живут только в Чили.

Среди собранных в Чили лягушек ученые обнаружили двух уже заразившихся грибком, их пришлось изолировать. Для спасенных амфибий на территории зоопарка была создана специальная защищенная комната, полностью воссоздающая привычные им условия обитания. К большой радости ученых оказалось, что у 11 самцов ринодерм в горловых мешках находились яйца. И в положенный срок на свет появились 33 лягушонка.

У малышей длина тела всего 5 мм. Во взрослом возрасте они могут вырасти до 3,1 см в длину, но весят всего 2 г. Как заявил газете The Guardian член Зоологического общества Лондона Андрес Валенсуеэла-Санчес, «у нас есть родоначальники, первые взрослые особи, и теперь появилось еще и первое поколение потомства, родившееся в зоопарке». Ученые намерены разводить ринодерм и искать способ лечения грибка и защиты от него, чтобы впоследствии можно было вернуть животных в их естественную среду обитания.

Другие странные, несерьезные или неожиданные сообщения февраля читайте в материале «Ъ» «Тоже новости».

Алена Миклашевская