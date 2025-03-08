Птица позднородящая

Самая старая в мире птица — 74-летняя самка темноспинного альбатроса по прозвищу Уиздом (англ. wisdom — мудрость), несмотря на почтенный возраст, высидела очередного птенца. Научный журнал Смитсоновского института публикует видео того, как Уиздом бережно ухаживает за малышом (или малышкой) в гнезде на скалах атолла Мидуэй в северной части Тихого океана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jon Brack / Friends of Midway Atoll National Wildlife Refuge Фото: Jon Brack / Friends of Midway Atoll National Wildlife Refuge

Альбатросы в среднем живут 50 лет, иногда достигают 60, но в пожилом возрасте уже обычно не заводят пару и не выводят птенцов. В случае с Уиздом опровергаются все привычные знания ученых: она и по продолжительности жизни поставила рекорд (ближайшему по возрасту конкуренту всего 52 года), и по возрасту материнства. Как отмечают специалисты Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США, возраст Уиздом может быть даже еще больше. Самки альбатросов откладывают свое первое яйцо не раньше, чем им исполнится пять лет. Уиздом была окольцована американским биологом Чандлером Роббинсом в 1956 году, когда у нее появился первый птенец.

За свою жизнь Уиздом отложила 50–60 яиц, из вылупившихся птенцов до этапа вылета из гнезда дожили не менее 30. Предыдущий птенец у нее появился в 2021 году. Обычно альбатросы создают одну пару на всю жизнь, но Уиздом пережила по крайней мере двух партнеров и последнего птенца высиживала и теперь выкармливает уже с новым. Правда, если о предыдущих «возлюбленных» Уиздом ученые знали много, то новый партнер пока не очень изучен, его окольцевали только в ноябре 2024 года. Но, говорят ученые, судя по его поведению, муж и отец он внимательный и заботливый.

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Алена Миклашевская