Устрица-врачеватель

Новое средство борьбы с бактериями, которые устойчивы к действию антибиотиков, ученые обнаружили в море у берегов Австралии. Это сиднейские каменные устрицы, вернее, их гемолимфа, циркулирующая по сосудам и в межклеточных полостях организма моллюска. В гемолимфе ученые нашли белок, который убивает бактерии, в том числе золотистый стафилококк, стрептококк пневмонии и пиогенный стрептококк, вызывающий фарингит, ревматизм, ревмокардит, скарлатину. Исследование опубликовано в журнале общественной научной библиотеки Public Library of Science (PLOS).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Устрицы могут стать для человечества спасением от бактериальных инфекций, устойчивых к традиционным антибиотикам

Фото: Robert F. Bukaty, File / AP Устрицы могут стать для человечества спасением от бактериальных инфекций, устойчивых к традиционным антибиотикам

Фото: Robert F. Bukaty, File / AP

Как показывают недавние работы, из-за устойчивости бактерий к антибиотикам к 2050 году в мире умрут 40 млн человек. Поэтому поиск новых средств, способных бороться с такими бактериями, ведется с каждым годом все активнее. Австралийские ученые, обнаружившие важный белок в гемолимфе устриц, рассуждали следующим образом: «У большинства организмов есть естественные механизмы защиты от инфекции. Устрицы же постоянно фильтруют воду, в которой содержатся бактерии, поэтому логично было бы поискать потенциальные антибиотики у них внутри».

Бактерии, скапливаясь на какой-либо поверхности, зачастую формируют биопленку, которая помогает им выживать и защищает в том числе от действия антибиотиков. Белок из гемолимфы устриц способен уничтожать как отдельные бактерии, так и в биопленках, он также предотвращает или останавливает процесс формирования биопленки, и тогда бактерии оказываются беззащитными перед антибиотиками. Причем белок гемолимфы не токсичен для клеток человека, и можно подобрать его необходимую дозировку для эффективного лечения. И еще несколько плюсов отмечают ученые: в устрицах есть цинк, укрепляющий иммунную систему человека, в них есть жирные полиненасыщенные кислоты и витамины — все для иммунитета.

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Алена Миклашевская