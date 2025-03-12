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«Невозможно развивать целое направление в одиночку»

Основатель ГК «Титан» Михаил Сутягинский о надеждах и сложностях рынка нефтехимии

Производство полимеров в РФ продолжает расти, но темпы замедляются. За 2024 год выпуск пяти крупнотоннажных пластиков увеличился на 1,2%, но оказался выше 2021 года только на 0,2%. О перспективах увеличения производства нефтехимии, сложностях с переориентацией экспорта на Восток, препятствиях для развития новых направлений и конкуренции с СИБУРом “Ъ” рассказал основатель, председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский.

Председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский

Председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

— Аналитики ожидают роста производства полимеров в ближайшие восемь лет, в том числе в России, хотя здесь темпы снижаются. Как вы видите ситуацию?

— По оценкам, в ближайшие годы на отечественном рынке базовых полимеров ожидается сохранение темпов на уровне не менее 3–3,5% в год. На сегодняшний день потребление полимеров на душу населения в РФ составляет около 25 кг, в то время как во многих странах Запада и Азии этот показатель значительно выше: в Турции — 45 кг, в Китае — 52 кг, в США — 62 кг.

Фактически внешние ограничения послужили стимулом к развитию импортозамещающих проектов в нефтехимической отрасли. Мы, например, одновременно реализуем семь проектов по производству российской продукции взамен иностранной.

Но многие вызовы, с которыми сталкиваются компании нефтехимической и полимерной отрасли в последние годы, имеют долгосрочный эффект. Их влияние будет ощущаться и в 2025 году. Это прежде всего дефицит кадров, высокие цены на сырье, а также «дорогие» деньги, которые могут в перспективе сдерживать потенциал развития отечественной индустрии нефтехимии и промышленности в целом.

Сейчас основными драйверами инфляции у нас выступают цены и тарифы монополий, колебания курса рубля, а также стоимость привлечения кредитов. И, думаю, работа с инфляцией должна состоять не столько в использовании инструментов денежно-кредитной политики, но и в тарифной политике и регулировании. То есть государству предстоит найти баланс между достижением целевых параметров по инфляции и способностью экономики реализовывать свой потенциал.

— С какими результатами компания закончила год, что повлияло?

— Предварительно мы ждем роста выручки на 25% и прибыли на 12%. Производство товарной нефтехимической продукции составит более 700 тыс. тонн, агропромышленной продукции — 68 тыс. тонн. Безусловно, это текущая внешнеэкономическая ситуация, поиск новых рынков сбыта и логистических коридоров.

Во многом на конкурентоспособность нашей компании и других производителей химической продукции повлиял значительный рост ключевой ставки.

Но обновление стратегии продаж и господдержка в виде субсидирования части логистических затрат при экспортных поставках позволили нам не только сохранить, но и нарастить финансовые показатели.

— Какая у вас доля рынка, где видите потенциал для роста?

— Компания занимает порядка половины рынка по некоторым продуктам органического синтеза, таким как фенол, ацетон и изопропиловый спирт, одну пятую рынка топливного компонента МТБЭ и синтетического каучука. Несомненно, в планах есть дальнейшее наращивание нашего присутствия, по мере реализации некоторых из импортозамещающих проектов доля компании составит до 100% по ряду продуктов.

— Как изменилась география ваших поставок на фоне санкций?

— Мы перестроили работу на экспортных и внутреннем рынках, сотрудничаем с дружественными странами, странами Юго-Восточной Азии, Индией и т. д. Рассчитываем продолжить наращивать объем поставок текущим потребителям, а также заключать новые долгосрочные контракты и расширять экспорт.

— Сильно ли переориентация на Восток отразилась на стоимости логистики?

— Если говорить о географии перевозки грузов, то для нас переориентация отправки грузов на Восток более выгодна ввиду расположения наших производственных мощностей в Сибири. Но сегодня в логистике существует ряд системных проблем, и первая из них — общее удорожание железнодорожных тарифов, только в декабре прошлого года произошло увеличение на 13,8% в рамках ежегодной индексации, и весной нас ждет очередное повышение стоимости.

Второй сложный вопрос — недостаточная пропускная способность отдельных участков пути, например, стык Западно-Сибирской железной дороги и Красноярской железной дороги, что приводит к ограничению погрузки на Дальний Восток как потребителям внутри рынка, так и на экспорт. Третье — ограничения на прием порожних вагонов, с чем столкнулись многие промышленные компании, это затрудняет логистику и оказывает негативное влияние на производство, особенно на предприятиях непрерывного цикла. Операторы подвижного состава вынуждены оставлять свои вагоны на подъездных путях предприятий, что существенно осложняет маневровые работы.

Сутягинский Михаил Александрович

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Необходимо внести изменения в правила перемещения вагонов, невостребованных под погрузку,— расширить перечень станций для обеспечения перевозки со станций, примыкающих к предприятиям непрерывного производства. Нужно вернуться к вопросу пересмотра Правил недискриминационного доступа к железнодорожной инфраструктуре, чтобы предприятия непрерывного цикла получали сырье в приоритетном порядке. Все это создает сложности в отправке грузов на экспорт.

— Ваше развитие на внутреннем рынке ограничивает фактическая монополия СИБУРа во многих областях?

— Некоторые сложности есть, но мы привыкли работать в условиях высокой конкуренции. Мы внимательно следим за деятельностью других компаний, проводим анализ их продуктов, ценовой политики, маркетинговых стратегий и клиентской базы. Понимание сильных и слабых сторон конкурентов помогает нам адаптировать наши собственные стратегии. Для того чтобы выделиться среди конкурентов, необходимо предлагать уникальные продукты или услуги, которые удовлетворяют потребности клиентов лучше, чем у других игроков на рынке. При этом мы заинтересованы в масштабировании производственных цепочек между предприятиями и кооперации между отраслями.

— Растет ли конкуренция со стороны иностранных поставщиков из дружественных стран на российском рынке?

— Такая тенденция есть.

Российский рынок привлекателен для многих поставщиков из дружественных стран.

И в этой ситуации особенно важно снижать зависимость от импортной продукции и полностью обеспечивать внутренний рынок за счет собственного производства. Мы со своей стороны тоже стараемся закрыть потребности отечественных потребителей. Это уже удалось сделать в сегменте изопропилового спирта. После запуска новых мощностей по его производству мы не только стали лидерами в этом сегменте, но и полностью закрыли внутренний спрос на это сырье.

— Многие потребители химической продукции жалуются на рост цен. Есть у вас разногласия с клиентами по этому вопросу и как менялись цены на ваши основные продукты в 2024 году?

— С учетом текущей политической и экономической обстановки цены растут во всех отраслях промышленности, и нефтехимия не стала исключением. Однако стоимость основных видов продукции изменялась разнонаправленно. В каждом конкретном случае имели место различные факторы — от дефицита сырья до включения в санкционные списки. Ситуация быстро меняется, поэтому мы постоянно находимся в диалоге с клиентами и стараемся находить точки соприкосновения по всем вопросам, в том числе и ценам.

— Будут ли цены расти в 2025 году и что будет ключевыми факторами роста?

— По итогам 2025 года мы ожидаем рост цен на нашу продукцию в пределах уровня инфляции. Ключевыми факторами роста для нас станут железнодорожные тарифы, уровень цен на энергоносители, стабильность национальной валюты, повышение стоимости банковских трансакций, а также внешнеэкономические риски.

— Развития каких трендов на химическом рынке вы ожидаете?

— Главным вектором развития химической отрасли становится переход от крупнотоннажного к мало- и среднетоннажному производству. В 2025 году отрасль ждет запуск национального проекта «Новые материалы и химия». За счет его реализации мы ожидаем постепенного импортозамещения готовых изделий из пластика, что позволит существенно расширить потенциал внутреннего потребления полипропилена и полиэтилена в России уже в ближайшие три года.

Мы ждем интерес игроков рынка к полимерам, которых в России до сих пор не хватает.

Особенно в таких стратегически важных отраслях, как медицина, автомобиле-, авиа- и машиностроение, электроника и пр.

— У государства большие планы на развитие малой и среднетоннажной химии, но пока их реализация откровенно буксует. В чем основные сложности?

— Невозможно развивать целое направление в одиночку. Мы сможем найти технологии, постараемся обучить персонал, но без оборудования мы не сможем создать требуемый от нас продукт. Поэтому сейчас как никогда важно наладить координацию между производителями, потребителями и машиностроительными компаниями. Для этого нужно разработать программу по приоритетному для отрасли оборудованию и совместно ее реализовывать.

Также реализация крупных масштабных проектов невозможна без решения инфраструктурных проблем и устранения сдерживающих факторов, таких как получение технических условий на присоединение сетям. Их нужно упростить и ускорить. Кроме того, мы давно говорим о необходимости приведения правил промышленной безопасности к мировым стандартам. Это может сократить CAPEX новых производств от 10% до 15% при соблюдении и совершенствовании показателей безопасности. А также стимулировать внутренний спрос на продукцию за счет применения защитных мер от демпинга импортной продукции.

Группа компаний «Титан»

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Еще одним узким местом является недостаток экспортных каналов. Если мы говорим о переориентации товаропотока на Восток, то тут необходимо увеличить и количество пограничных переходов на границе с Китаем, что обеспечит более эффективную логистику. Кроме того, нужно рассмотреть вопрос применения специальных тарифов естественных монополий к производствам, которые реализуются в рамках национального проекта. Это позволит снизить себестоимость продукции, сделав ее более конкурентоспособной.

— На каком этапе строительство завода по производству силикагелей и силиказолей в Дзержинске?

— На сегодняшний момент на площадке выполняются монтаж оборудования и пусконаладочные работы — готовность составляет уже более 70%. Работа идет с опережением графика. Запуск в работу производства запланирован на второе полугодие нынешнего года.

— Куда будет поставляться продукция?

— Технологии предприятия позволят производить продукт, адаптированный под потребности конкретного потребителя по более чем 30 направлениям. От наполнителей для зубных паст и фармацевтики до нефтедобычи и производства катализаторов.

— Как вы оцениваете перспективы рынка российских силикагелей?

— В Россию на текущий момент ввозится более 50 тыс. тонн силикагеля в год, что примерно соответствует емкости внутреннего рынка. Работая на полную мощность, наша компания сможет обеспечить производство 18 тыс. тонн силикагелей в год, занять значительную долю рынка и заместить импорт «недоступной» продукции.

— Видите ли вы рост спроса на синтетический каучук на фоне подорожания натурального?

— Прямой корреляции между ценами натурального каучука и синтетического нет по причине того, что мы производим бутадиен-стирольные каучуки. Конъюнктура рынка натурального каучука главным образом оказывает влияние на рынок изопренового каучука. Рынок синтетического каучука зависит от отраслей, формирующих спрос,— производство шин и резинотехнических изделий. Мы рассматриваем увеличение производства с учетом потенциальных потребностей рынка в новых марках синтетического каучука.

— В декабре вы открыли центр микрофлюидных технологий в Москве. Какие задачи вы перед ним ставите?

— Микрофлюидные технологии имеют огромный потенциал применения в таких областях, как медицина, фармацевтика, биотехнологии и электроника. Благодаря высокой точности и скорости, с которой микрофлюидные системы могут производить и тестировать образцы, исследовательские лаборатории смогут быстрее выводить на рынок инновационные фармпрепараты. Это открывает широкие горизонты для коммерциализации новых идей.

Создание центра может стать драйвером для развития ряда инновационных подотраслей экономики и способствовать разработке новых технологий и продуктов. Объем импортного микрофлюидного оборудования, который сможет заместить центр, будет зависеть от конкретных производственных мощностей и ассортимента продукции. По предварительным оценкам, запуск производства позволит заместить от 30% до 70% импортируемых компонентов в зависимости от текущего уровня импорта и потребностей рынка.

— Во сколько вы оцениваете потребность в инвестициях на 2025 год? Какие источники финансирования ключевых проектов?

— Потребность компании в инвестициях на 2025 год составляет порядка 20 млрд руб., это проекты приоритетной и импортозамещающей продукции.

По реализуемым проектам источники финансирования — это собственные и кредитные средства. Это позволяет обеспечить сбалансированную структуру финансирования с учетом потребности проектов и оптимальной стоимости заимствований. Несмотря на двукратный рост процентной нагрузки в моменте, мы считаем необходимым придерживаться стратегии развития холдинга и продолжать реализацию ранее начатых проектов.

Компании, вошедшие в реализацию проектов в 2021–2023 годах, оказались в нестандартной ситуации — сложно предусмотреть такое колоссальное изменение правил игры. Что касается новых проектов — текущая ключевая ставка может привести только к дальнейшему разгону инфляции и замедлению инвестиционной активности реального сектора, то есть, по сути, к невозможности развития экономики. Реализация новых проектов в условиях действующей рыночной стоимости привлечения денежных средств откладывается на неопределенный срок.

— Видите возможность M&A в 2025 году? Что вас может заинтересовать?

— Мы не исключаем совершение сделок M&A в 2025 году. Компания открыта в отношении покупок, повышающих общую эффективность холдинга. Нам интересны направления, относящиеся к развитию ассортимента производимой продукции и углублению производственных переделов. Также мы заинтересованы в разработках и внедрении в производство наукоемких технологий, инновационных конструкционных, суперконструкционных полимерных материалов и композитов для различных отраслей промышленности.

— Государство подталкивает бизнес к выходу на биржи. IPO уже запланировал и СИБУР. Рассматриваете ли вы для себя возможность размещения акций?

— Текущая экономическая ситуация пока не позволяет говорить о выходе на биржу. Стимулируя бизнес к выходу на биржу, необходимо создавать комфортные условия для всех участников процесса — и компаний, и инвесторов. Состояние отечественного финансового рынка требует взвешенного и обсуждаемого со всеми участниками подхода к его развитию и повышению привлекательности. Для себя мы держим в фокусе вопрос выхода на биржу в перспективе пяти-шести лет.

Интервью взяла Ольга Мордюшенко

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