Сутягинский Михаил Александрович

Родился 1 января 1962 года в поселке Джалтыр Республики Казахстан. В 1984 году окончил Омский институт инженеров железнодорожного транспорта; в 2000 году — Московский государственный университет экономики, статистики и информатики.

С 1989 года ведет активную предпринимательскую деятельность. Основатель ГК «Титан», в 1989–2007 годах — руководитель ГК «Титан». В 2007 году — депутат Законодательного собрания Омской области, c 2007 по 2011 год — депутат Госдумы, член комитета по экономической политике и предпринимательству. С 2011 года — председатель совета директоров АО «ГК "Титан"». Также возглавляет советы директоров АО «Омский каучук», ООО «Титан-Агро» и ООО «Титан-Полимер».

Член экспертных советов при Минпромторге и Минэнерго. Является членом РСПП, Российского союза химиков, Союза машиностроителей России. Сопредседатель секции «Новые технологии» Российско-Германского сырьевого форума. В 2020 году избран вице-президентом Российского союза химиков, курирует вопросы развития малотоннажной химии. Женат, воспитывает сына и дочь.