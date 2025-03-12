Группа компаний «Титан»

Основана в 1989 году. Первым крупным проектом стала организация в 1995 году в Омской области производства метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) — топливного компонента. Включает завод «Омский каучук», одного из крупнейших производителей синтетического каучука в РФ, предприятие «Титан-СМ», которое выпускает смазки, смазочно-охлаждающие жидкости для промышленности и продукты на основе нефтяных и синтетических масел, завод «Титан-Полимер», производящий БОПЭТ-пленки и ПЭТ-гранулы. Мощность «Омского каучука» — 2 тыс. тонн продукции в сутки, «Титан-СМ» — 36 тыс. тонн в год, «Титан-Полимер» — 72 тыс. тонн БОПЭТ-пленки и 210 тыс. ПЭТ-гранул в год. По собственным данным, на 2023 год ГК «Титан» была вторым в России производителем МТБЭ с долей 21% и занимала второе место по выпуску каучука СКМС с долей 28%. Кроме того, группа развивает агропромышленный бизнес «Титан-Агро»: свиноводческий комплекс «Петровский», комбикормовый завод «Пушкинский» и мясокомбинат «Пушкинский». Штат ГК «Титан» — около 4 тыс. человек.