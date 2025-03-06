Суд арестовал имущество Гайсина и экс-руководителей «Уралбиофарма» на 22,7 млн

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск фармацевтического предприятия «Уралбиофарм» о принятии обеспечительных мер в отношении движимого и недвижимого имущества бывших руководителей организации, в том числе экс-депутата Госдумы Малика Гайсина на более чем 22,7 млн руб. Как говорится в материалах дела, обеспечительные меры наложены на имущество в рамках иска предприятия к бизнесмену и участникам совета директоров о взыскании более 22,7 млн руб. убытков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Исковое заявление представителей «Уралбиофарм» о взыскании убытков принято к производству, по делу назначено предварительное судебное заседание. По данным суда, обеспечительные меры также наложены на имущество сына Малика Гайсина Айдана Гайсина, Гульсины Муллахметовой, Станислава Гришелева и Игоря Мороза. Ранее они входили в совет директоров «Уралбиофарма».

«В обоснование заявления, истец указывает, что настоящее время имеется масштабный корпоративный конфликт, с одной стороны которого выступает АО "Уралбиофарм", с другой стороны — лица, ранее являвшиеся органами управления общества», — говорится в материалах дела. В обоснование заявленных исковых требований представители фармацевтического предприятия указывают, что сумма убытков в размере практически 23 млн руб. «является существенной». По словам истца, данная сумма могла быть направлена на выполнение госконтрактов и производство лекарств, что в рамках специальной военной операции (СВО) является первостепенной задачей. Суд посчитал доводы обоснованными и удовлетворил иск представителей «Уралбиофарма» о наложении обеспечительных мер.

Напомним, в августе 2023 года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в пользу государства предприятия «Уралбиофарм», коммерческого банка «Вятич», а также долей в уставных капиталах ООО «Вагран», ООО «Актай-М», ООО «Корона Тэхет», которые принадлежали Малику Гайсину. В феврале 2024 года суд по иску Генпрокуратуры изъял у бывшего депутата 690 млн руб. убытков, которые, по версии надзора, государство понесло из-за его деятельности на посту генерального директора завода электрических соединений «Исеть».

В сентября 2024 года суд во второй раз удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии у Малика Гайсина в доход государства завода «Исеть». По данным надзорного органа, он, будучи депутатам Госдумы в 1995–1999 годах, использовал предприятие для личного обогащения, что нарушает антикоррупционное законодательство.

Параллельно в Ленинском райсуде Екатеринбурга рассматривается уголовное дело в отношении Малика Гайсина по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере) и по ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение). Кроме того, в производстве суда находится второе уголовно дело бизнесмена по ч.4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). Судебные разбирательства регулярно откладываются из-за заболевания подсудимого.

Мария Шараева