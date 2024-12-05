В Екатеринбурге отложили суд по делу бизнесмена Малика Гайсина из-за болезни

Суд по уголовному делу Малика Гайсина отложили из-за заболевания подсудимого, следует из картотеки Ленинского районного суда. Следующее заседание назначено на 28 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«С сентября Малик Гайсин находится на лечении. Ждем, когда врачи дадут заключение о том, что состояние здоровья позволяет принимать участие в судебном заседании»,— рассказал «Ъ-Урал» адвокат обвиняемого Вячеслав Войнов.

Малик Гайсин обвиняется в преступлении по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в крупном размере с использованием служебного положения). По версии следствия, он растратил 256 млн руб. в период с июня 2015 года по январь 2016 года, находясь в должности гендиректора завода электрических соединителей «Исеть». Гособвинение утверждает, что он перевел средства на счет подконтрольной ему организации ООО «Иверь». Адвокат Малика Гайсина Вячеслав Войнов рассказывал «Ъ-Урал», что подсудимый вину не признает.

Ленинский районный суд Екатеринбурга рассматривает еще одно уголовное дело в отношении Малика Гайсина, он обвиняется в преступлениях по ч. 1 ст. 201 (злоупотребление полномочиями), по ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере) и по ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение).

Напомним, в сентябре активы завода «Исеть» повторно обратили в доход государства. По данным прокуратуры, Малик Гайсин владел заводом, будучи депутатом Госдумы, и использовал активы в собственных интересах, нарушая антикоррупционное законодательство. По версии обвинения, акции завода были распределены между аффилированными с Гайсиным предприятиями ООО «Вагран», ООО «Актай-М» и банком «Вятич».

Анна Капустина